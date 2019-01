Domani torna, su Rai3, “Chi l’ha visto?”

Il mistero della mamma che esce dal lavoro mercoledì pomeriggio e svanisce nel nulla, si risolve col ritrovamento, nei boschi di Erbusco, in Franciacorta, di un corpo carbonizzato segnalato da un ciclista e dell’anello in cui il marito riconosce la data del loro matrimonio. Sarà l’omicidio di Stefania Crotti, 42 anni, attirata in una trappola e poi uccisa al centro della puntata di domani di “Chi l’ha visto?”, in onda su Rai3 alle 21.10: la tragica vicenda di una donna che uccide un’altra donna, con il dramma si consuma nel garage di una villetta in provincia di Brescia. Una lite che degenera in violenta colluttazione, mentre un martello e una tanica di benzina fanno pensare alla premeditazione.