Naomi Campbell: flirt sui social con Liam Payne, ex volto dei One Direction

C’è una love story tra Naomi Campbell e Liam Payne, ex leader dei One Direction? Lo scambio di messaggi sui social

A 48 anni Naomi Campbell resta una tra le icone di moda e di stile più apprezzate di sempre. Con il passar del tempo, conserva ancora la sua bellezza e il suo fascino seducente. Lo ha messo in mostra diverse volte, soprattutto sui social, e nonostante qualche piccolo eccesso, i suoi fan apprezzano sempre e comunque il suo carattere schivo e fuori dagli schemi.

Proprio per questo non è sfuggito ai più attenti uno scambio di messaggi, decisamente inusuale, tra Naomi Campbell e Liam Payne, ex cantante dei One Direction. Sarebbe stata la Venere Nera a cominciare l’audace flirt, commentando una foto pubblicata su Instagram dal cantante. “Sei un’anima bellissima”, scrive la Campbell. La risposta di Liam Payne non si è fatta mancare, infatti anche il giovane artista, ha commentato una foto di Naomi. “La perfezione in persona. Non guardarmi con quegli occhi”. Il web si è scatenato dopo che il misfatto è balzato agli onor di cronaca. È nato un amore tra i due oppure si tratta di un semplice scambi di convenevoli?

Liam Pyane attualmente è single, ha chiuso da un bel po’ la sua relazione con Cheryl Cole e non ha mia smentito il fatto che ha sofferto molto per la rottura. La Campbell a lei dovrebbe essere single anche, se per molto tempo, si è rincorso il rumor di un amore con il rapper Skepta. Non resta che attendere l’evolversi dalla questione.

Carlo Lanna, il Giornale