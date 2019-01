La confessione choc di Fabrizio Corona: “Sono completamente rifatto”

L’ex re dei paparazzi ha ammesso di aver fatto ricorso più volte alla chirurgia plastica

“Io lavoro con la mia immagine. Sono rifatto completamente, anche se non si vede.

Però, se ti metti filler e Botox e hai le cartelle cliniche, devi ricontrollarli”. Parola di Fabrizio Corona e parole che, ovviamente, non potevano passare sottotraccia.

La confessione dell’ex re dei paparazzi è arrivata sulle colonne del Corriere della Sera, che lo ha intervistato per fare il punto sulla sua vita attuale. A partire dalla chirurgia plastica, alla quale ammette di aver fatto ricorso più e più volte: “Il mio chirurgo plastico veniva anche in carcere per controllare il mio aspetto. A controllare, non poteva iniettare. Poteva spalmare”. E ancora: “Ogni due o tre mesi faccio Botox, filler e trattamenti vari”.

Dunque, Corona ha parlato del grande amore (mai spentosi) per Belen Rodriguez. Anche se ammette che ora come ora non sarebbe pronto per riprovarci per davvero: “La verità è che, adesso, non sarei pronto e scapperei. Ci tornerei subito, ma lei dice che è per riformare la coppia ‘Al Bano e Romina’ più famosa d’Italia, o ‘Bonnie e Clyde’. Ha ragione, forse. Per strada, la gente ci vede e rimane allibita, perché rappresentiamo qualcosa di unico. E forse noi stessi vediamo in noi quella cosa lì”.

Da Belen ad Asia Argento, l’ultima relazione nota avuta da Fabrizio Corona, che spiega perché la loro liaison sia finita così prematuramente: “Siamo due anime folli. Non c’era un contratto, sono solo uno che, in tre secondi, se sente una vibrazione con una donna, ci prova. Dopodiché, so cosa può portare il gossip. Infatti, tutte le trasmissioni ne hanno parlato”.

Franco Grilli, il Giornale