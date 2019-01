Isola dei Famosi pronta a partire. Alessia Marcuzzi: “Programma pieno di colpi di scena”

Giovedì 24 gennaio prenderà il via l’edizione 2019 de L’Isola dei Famosi. Il reality verrà condotto da Alessia Marcuzzi, che pare lieta di trovarsi ancora al timone del programma e annuncia che sarà, anche quest’anno, pieno di colpi di scena

Tutto è pronto per l’edizione 2019 de L’Isola dei Famosi: il reality più estremo della televisione italiana prenderà il via giovedì 24 gennaio e anche quest’anno, visto il cast, si preannuncia un programma scoppiettante.Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Alessia Marcuzzi è parsa entusiasta di ritrovarsi di nuovo al timone della trasmissione, dicendosi soddisfatta dei protagonisti che sbarcheranno in Honduras. La conduttrice ha affermato che i colpi di scena non mancheranno di certo.”L’Isola è da sempre un programma pieno di colpi di scena”, ha affermato la Marcuzzi, che ha poi continuato dicendo che ciò che fa la differenza nei programmi come i reality sono le storie che i personaggi che compongono i cast hanno da raccontare al pubblico, che si appassiona alle dinamiche che si creano all’interno del gruppo. E di certo, una volta che sono stati svelati i nuovi naufraghi non mancano le aspettative nei confronti dei famosi che sono pronti a mettersi in gioco.Alessia non ha nascosto che alcuni dei protagonisti sono già nel suo cuore per varie ragioni: “Quando ho saputo che ci sarebbe stata Grecia Colmenares sono impazzita di gioia. Da piccola guardavo le sue soap insieme con mia nonna”, e proprio la conduttrice ha sempre evidenziato il rapporto speciale che ha con la nonna. Ma anche altri protagonisti fanno, in un certo senso, parte della sua vita”È uno di famiglia visto che Roby Facchinetti è il nonno di mia figlia Mia”, ha detto la Marcuzzi parlando di Riccardo Fogli.E se l’edizione dell’anno scorso sarà indimenticabile per via del canna-gate che ha coinvolto Francesco Monte e Eva Henger e poi a cascata anche tutti gli altri naufraghi, anche quest’anno non mancano gli elementi che già fanno mettere in conto delle puntate scoppiettanti.”Mi aspetto che sarà una scheggia impazzita, ha tante cose da raccontare… tra sacro e profano”, ha detto Alessia parlando di Paolo Brosio. Insomma, non manca nessun elemento per un reality che appassionerà i telespettatori di Canale 5. Adesso tocca ai naufraghi mettere in mostra se stessi e le proprie emozioni. La conduttrice è pronta per raccontare tutto la meglio, con l’aiuto di Alba Parietti e Alda D’Eusanio come opinioniste. “Sono felice che siamo tutte donne. Ho fortemente voluto entrambe”, ha concluso Alessia.

Francesca Ajello, ilgiornale.it