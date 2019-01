Belen e Diletta Leotta, un balletto da 11 milioni di follower

Due delle donne più ammirate d’Italia si sono ritrovate insieme facendo subito perdere la testa a milioni di follower che ogni giorno le seguono su Instagram

Due delle donne più ammirate e belle d’Italia insieme in un balletto che ha subito fatto girare la testa a milioni di italiani. Oggi pomeriggio Belen Rodriguez e Diletta Leotta si sono ritrovate nello studio di Radio 105 e durante la loro presenza hanno fatto alcune stories sui profili Instagram che non sono di certo passate inosservate. Le due ragazze hanno scherzato e si sono divertite improvvisando anche dei balletti che hanno subito ottenuto un grande riscontro sul web visti anche i loro numerosi follower. Infatti, Diletta conta più di 3 milioni di seguaci, mentre il profilo di Belen ha già ampiamente superato quota 8 milioni. Il loro grande successo social è dovuto anche alla continua condivisione di momenti privati, da una cena in famiglia a un’uscita con gli amici, eventi che hanno permesso al pubblco di conoscere anche il lato più privato e intimo che molto spesso non viene visto dalle persone a casa. Tornando al video, tra un siparietto e l’altro, Belen Rodriguez ha dato prova anche delle sue doti canore intonando una strofa di Felices Los 4, brano dell’artista colombiano Maluma, portabandiera della musica latina nel mondo. Belen e Diletta appaiono davvero molto affiatate e tra una story e l’altra scherzano insieme mostrando una grande complicità davanti l’obiettivo dello smartphone. Al termine della trasmissione, Diletta ha pubblicato una foto insieme a Belen Rodriguez accompagnandola con la frase “Il miglior rimedio per contrastare il #BlueMonday“; ovviamente non si è fatta attendere la risposta del pubblico visto che lo scatto, in poco più di due ore, ha ottenuto oltre 280.000 like e più di 5.000 commenti.

