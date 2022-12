Kylian Mbappe e Ines Rau, ecco chi è la fidanzata transgender

Nel cuore del calciatore francese, scarpa d’oro ai Mondiali, una modella

Kylian Mbappe non ha vinto i Mondiali ma con la maglia della Francia è stato il talento più osannato. Il suo gol più bello però l’ha segnato con Ines Rau, la modella transgender 32enne con cui è fidanzato. Il calciatore ha appena spento 24 candeline e si è aggiudicato la scarpa d’oro in Qatar con i suoi 8 gol segnati d’attacco, ma nella vita sentimentale difende la sua privacy. Mbappe e Ines non hanno ancora ufficializzato, ma neppure si nascondono.

La prima uscita a Cannes

Sul red carpet di Cannes a maggio Ines Rau era stata protagonista. Ma smessi i panni della modella era corsa in spiaggia tra le braccia di Kylian Mbappe. Anche in estate la coppia è stata paparazzata insieme. Anche se sui social non ci sono ancora siparietti a due. Lei intervistata da una rivista di moda aveva ammesso di aver trovato “un ragazzo che mi accetta per come sono”.

Ines su Playbloy

Ines Rau, la fidanzata di Kylian Mbappe, è stata la prima modella transgender a conquistare la cover di Playboy. Nel 2017 era stata la playmate del mese di novembre/dicembre della famosa rivista. Il settimanale “Chi” ricorda la carriera di Ines e le sue dichiarazioni alla stampa: “E’ una salvezza poter dire la verità su di sé, che si tratti di parlare di genere, di sessualità, di qualunque cosa. Le persone che ti rifiutano non ti meritano. Non si tratta di essere amati dagli altri; si tratta di amare se stessi. Essere la protagonista sulle pagine di Playboy è stato come ricevere un gigantesco mazzo di rose”.

La trasformazione grazie alle drag queen

Ines Rau sbarca a Parigi quasi per caso. All’inizio è costretta a dormire all’addiaccio o in ripari di fortuna, poi conosce una drag queen e gira per le discoteche di Pigalle. Lì scopre la sua femminilità. Decide di fare l’intervento e cambia sesso. Da qui ricomincia la vita della fidanzata di Kylian Mbappe. Il percorso difficile ed emozionante lo racconta lei stessa in un libro autobiografico “Femme” in cui si confida a cuore aperto. “Sento che la mia anima finalmente è libera, come se si fosse aperto un lucchetto che mi teneva rinchiusa per tanto tempo. Questa volta sono totalmente una donna” dice Ines.

Gli haters

Dopo la sconfitta ai Mondiali, gli haters avrebbero preso di mira Kylian Mbappe e la sua fidanzata con frasi poco carine. “Chi comanda a letto?” avrebbero domandato all’attaccante francese, protagonista di una tripletta nella finale contro l’Argentina. Ma il fuoriclasse e la modella di origini nordafricane si sono ben guardati dal cadere nella trappola degli odiatori e hanno dribblato con stile qualunque commento.