Jane Fonda compie 85 anni, dai film all’aerobica fino alle lotte politiche: la sua storia

La star americana è nata il 21 dicembre 1937. Vincitrice di due premi Oscar e icona indiscussa di stile, ha di recente annunciato di stare vincendo la sua battaglia contro il cancro che le è stato diagnosticato lo scorso settembre. Dai primi successi sul grande schermo alle battaglie per le donne e contro il cambiamento climatico: ecco cosa sapere su di lei

Per i suoi 85 anni, che compie oggi, 21 dicembre 2022, Jane Fonda ha già ricevuto il più bel regalo che potesse sperare: il cancro che le è stato diagnosticato a settembre, un linfoma non Hodgkin, è in remissione. È stata la stessa star del cinema a rivelarlo sul suo blog e via social nei giorni scorsi. L’annuncio della malattia era arrivato tre mesi fa, con Fonda che aveva spiegato ai fan che si sarebbe sottoposta a chemioterapia. Ora, la buona notizia: “Posso interrompere la chemio. Mi sento così fortunata, così fortunata”. La malattia e la chemioterapia non l’hanno mai fermata. La star è infatti un’attivista in prima linea, soprattutto per la battaglia contro il cambiamento climatico (COM’È CAMBIATA L’ATTRICE NEGLI ANNI).

IL SUCCESSO AL CINEMA

Prima di essere un’attivista, però, Jane Fonda è una star del cinema. Il suo debutto arrivò nel 1960 con In punta di piedi. Proprio negli anni ’60 conobbe Roger Vadim che divenne il suo primo marito e che la diresse in alcuni film. Quello che la consacrò definitivamente al successo fu Barbarella, del 1968. Ottenne poi nel 1969 la prima delle sue sette nomination all’Oscar per Non si uccidono così anche i cavalli?, di Sidney Pollack, e nel 1971 vinse l’Oscar con Una squillo per l’ispettore Klute, per il ruolo della prostituta Bree Daniel. Di statuetta ne arrivò anche una seconda, nel 1978, per Tornando a casa, di Hal Ashby. Finito il matrimonio con Vadim, nel 1973 si sposò con il politico Tom Hayden.

L’ICONA DELL’AEROBICA

Nel corso degli anni ’80, arrivò la svolta: Jane Fonda cominciò a dedicarsi sempre di più a realizzare video di esercizi di ginnastica aerobica, diventando una vera e propria guru nel settore. Le sue immagini mentre si esibisce in vari esercizi nel salotto di casa hanno fatto il giro del mondo e l’aerobica è diventata una moda indiscussa di quegli anni, negli Usa e non solo. E proprio al mondo dell’aerobica Jane Fonda è tornata – di recente – per una campagna di H&M Move dove convince il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimović a fare esercizi di vario genere. Così, si vede Ibra che segue passo dopo passo le istruzioni della speciale insegnante che lo incita e a tratti lo sgrida scherzosamente, in un video che fa davvero sorridere.

UNA CARRIERA “LEONE D’ORO”

Negli anni ‘90 Jane Fonda è approdata al terzo matrimonio, quello con il magnate delle comunicazioni Ted Turner (anche questa unione è poi finita, nel 2000). E, a livello cinematografico, sono passati alcuni anni prima di rivederla in vetta: nel 2005 è stata la star di Quel mostro di suocera in cui sua nuora era Jennifer Lopez. Nel 2017 è poi arrivato il “Leone d’oro alla carriera”. Mentre nel 2018 è stata una delle protagoniste della pellicola The book club.

L’ATTIVISMO, FRA ARRESTI E MANIFESTAZIONI

Al cinema e all’aerobica, l’attrice ha sempre affiancato anche le battaglie per un mondo migliore. Ha protestato contro la guerra in Vietnam. Ha supportato Huey Newton e le Pantere Nere. Si è impegna nella propaganda femminista, nella diffusione dei diritti civili e contro la violenza sulle donne e le mutilazioni genitali femminili. Nel 2019 è stata arrestata 5 volte in 3 mesi e ha passato il suo 82esimo compleanno in carcere dopo essere stata arrestata a Washington durante l’ennesima protesta contro i cambiamenti climatici davanti al Campidoglio.

LA LOTTA CONTRO LE MALATTIE

Oltre al tumore che le è stato diagnosticato lo scorso settembre, Fonda aveva già dovuto combattere contro questo tipo di malattia. Nel 2018 era stata operata per rimuovere un cancro alla pelle. Fu lei stessa a raccontare dell’intervento in un’intervista a Build Series: “Voglio solo spiegare perché ho una benda sul labbro inferiore. Mi è stato appena rimosso un cancro della pelle. Mi hanno fatto una biopsia, andrà tutto bene”. Inoltre l’attrice aveva già affrontato e vinto un cancro al seno, nel 2010, scoperto durante un controllo di routine e per cui ha dovuto sottoporsi a diversi interventi.