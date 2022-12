Ilary Blasi, gli hater attaccano per le foto con il chirurgo ma… non è un chirurgo plastico

La dottoressa Giulia Cervelli, in una storia Instagram, ha poi precisato di essere un medico chirurgo che si sta specializzando con una nota dermatologa

Ilary Blasi posa per un paio di scatti con la dottoressa Giulia Cervelli e gli hater si scatenano vedendo nelle foto la prova di interventi estetici da criticare ferocemente. E’ quello che è accaduto nelle ultime ore, al punto che la situazione ha spinto la dottoressa Cervelli, specializzanda in Igiene e Medicina preventiva, a fare una storia in cui precisare di non essere un chirurgo plastico o estetico. “Sono medico chirurgo e non specialista in chirurgia plastica – ha scritto -. Inoltre mi sto formando nella medicina estetica presso lo studio della dottoressa Annalisa Pizzetti, nota dermatologa”.

Ilary Blasi le critiche non sono state certo risparmiate. Commentando le foto postate dalla dottoressa Cervelli (poi rimosse), molti utenti non hanno perso occasione di farsi notare con frasi del tipo “si è rovinata”, “dovrebbe cambiare chirurgo”, “è irriconoscibile”. Qualcuno l’ha anche invitata a farsi aggiustare le mascelle.

Le foto postate dalla dottoressa sono state prese come una sorta di spot del proprio lavoro, senza considerare che invece la dottoressa Cervelli, come ha dovuto poi precisare, non è un chirurgo plastico. Inoltre l’effetto che molti hanno associato a un ritocco estetico è figlio sicuramente di filtri fotografici e di make-up, con la tecnica del contouring. Ma agli hater questo non interessa. La soddisfazione è dare addosso al vip di turno per avere il proprio spicchio di affermazione. “I titoli di chirurgo plastico e/o chirurgo estetico a me attribuiti non sono corretti” ha rimarcato la Cervelli.