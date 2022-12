Film stasera in TV da non perdere mercoledì 21 dicembre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 21 dicembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DOCUMENTARIO DA VEDERE STASERA IN TV

E’ stato tutto bello – Storia di Paolino e Pablito, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Documentario sulla vita dell’ex calciatore Paolo Rossi, narrato da Walter Veltroni.

E’ stato tutto bello – Storia di Paolino e Pablito, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Documentario sulla vita dell’ex calciatore Paolo Rossi, narrato da Walter Veltroni.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Ben is back, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Julia Roberts e Lucas Hedges in un film drammatico. Una madre riaccoglie un figlio per le vacanze di Natale dopo un’esperienza in un centro di recupero.

Il mondo che verrà, ore 21:15 su Sky Cinema Romance

Vanessa Kirby, Katherine Waterson e Casey Affleck in un dramma di metà ‘800. Due donne sposate ma infelici stringono tra loro un legame clandestino.

Downton Abbey II – Una nuova era, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Secondo film sull’omonima serie tv. Downton Abbey viene scelta come location per girare un film.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Belli ciao, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Pio e Amedeo in una commedia di Gennaro Nunziante. Due amici di infanzia si ritrovano dopo anni tra differenze e sogni comuni.

FILM ROMANTICO DA VEDERE STASERA IN TV

Serendipity – Quando l’amore è magia, ore 21:15 su Sky Cinema Christmas

John Cusack e Kate Beckinsale in una commedia natalizia. Due persone si innamorano ma affidano al destino il loro prossimo incontro.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Attacco al potere – Olympus has fallen, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Gerard Butler, Morgan Freeman e Aaron Eckhart in un action nel quale un agente della CIA deve salvare il presidente degli USA.

FILM DI ANIMAZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Pokémon: Detective Pikachu, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Primo film dei Pokémon in live action, con Ryan Reynolds voce di Pikachu.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

The Call, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Halle Berry è una centralinista del 911 che riceve una chiamata da una ragazza rapita e chiusa in un bagagliaio.

Midnight in the Switchgrass – Caccia al serial killer, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Bruce Willis, Emile Hirsch Megan Fox sono degli agenti FBI che collaborano per trovare un serial killer di donne.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Il colore della libertà, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Biopic a firma di Spike Lee. Uno studente universitario bianco decide di lottare per i diritti degli afroamericani.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo, ore 21:25 su Rai 1

Michele Placido interpreta Arnoldo Mondadori in una docufiction.

Mi casa es tu casa, ore 21:20 su Rai 2

Cristiano Malgioglio alla conduzione di un format di interviste a personaggi noti.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Il padrino, ore 21:20 su Rete 4

Capolavoro di Francis Ford Coppola con Marlon Brando che interpreta il boss Vito Corleone.

Il primo Natale, ore 21:20 su Canale 5

Ficarra e Picone in una commedia a tema natalizio. Un sacerdote insegue un ladro e per magia si ritrovano catapultati all’epoca di Gesù.

Wolverine: L’Immortale, ore 21:20 su Italia 1

Secondo film in solitaria dedicato al personaggio di Wolverine, con Hugh Jackman.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7

Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

A casa per Natale, ore 21:30 su TV8

Cara, afflitta dalla morte della madre, si vedrà cambiata la vita dopo l’incontro con un musicista country.

Cash or Trash – Xmas edition, ore 21:25 su Nove

Programma sulle aste di antiquariato e sul collezionismo, in versione natalizia.