Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono diventati genitori: è nata Maria Vittoria

La coppia si è formata a “Uomini e donne” nel 2019, l’annuncio della nascita è arrivato con una serie di post su Instagram

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono diventati genitori. Il 21 dicembre è nata infatti Maria Vittoria, prima figlia della coppia nata nel 2019 nello studio di “Uomini e donne“. “Benvenuta Maria Vittoria”, ha scritto nelle sue storie Riccardi, aggiungendo un cuore a un tenero scatto della sua mano che sfiora i piedini della nuova arrivata, mentre la Dionigi ha fatto una storia riprendendo la foto postata dal compagno e commentando “La nostra vita”.

Per Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi è stata una gravidanza molto social. Dalla condivisione dei pensieri e delle emozioni vissute giorno dopo giorno, alla pubblicazione dell’ecografia con tanto di dettagli su come la piccola stava crescendo, fino ad arrivare alle foto degli ultimi giorni con un bel servizio ricordo di Claudia con pancione prominente ormai prossimo al parto. “Nove mesi in questa fantastica avventura… È incredibile quanto il tempo sia volato, ed è ancora più incredibile il mix di emozioni che ho provato – aveva scritto a corredo di alcune immagini -. Intanto continuo a godermi questo bellissimo pancione ancora per un po’. E pensare che tra poco nelle nostre foto ci sarà anche la nostra polpettona”.

Ovviamente anche le ultime ore prima della nascita di Maria Vittoria non sono sfuggite a questo modus operandi. E così Claudia ha messo nelle sue storie la foto di un emozionato Lorenzo mentre si avviavano verso l’ospedale e anche ragguagliato i propri follower su quanto mancasse al parto vero e proprio. E poche ore dopo aver dato alla luce la sua bambina ha postato un nuovo video per dire che tutto era andato bene e ringraziare tutti quelli che, anche virtualmente, le sono stati vicini.