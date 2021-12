Robert Pattinson ha rivelato che il suo Bruce Wayne di The Batman è ispirato a Kurt Cobain

Sarà un uomo pipistrello dark e oscuro quello interpretato dalla star di Twilight, il cui punto di riferimento è stato il tormentato leader dei Nirvana, morto suicida nel 1994

Che il Bruce Wayne interpretato da Robert Pattinson nel prossimo film di Batman fosse particolarmente oscuro e tormentato era ormai chiaro, detto questo però nessuno si sarebbe mai immaginato che per la sua versione dell’Uomo Pipistrellol’ex star di Twilight potesse essersi ispirata a un artista come Kurt Cobain, ex leader dei Nirvana. A svelare l’arcano è stato il regista di The Batman Matt Reeves, il quale nel corso di un’intervista ha raccontato che per rendere più credibile e reale l’eroe incappucciato di Gotham City ha pensato a lungo alla figura di Kurt Cobain (uccisosi con un colpo di fucine nella sua casa di Seattle l’8 aprile 1994), in modo da dare un tocco maggiormente oscuro al suo Bruce, oggi più che mai tormentato e diviso tra bene e male.



«Quando scrivo ascolto sempre della musica e mentre stavo realizzando il primo atto del film ho messo Something In The Way dei Nirvana» ha spiegato Matt, svelando involontariamente il motivo per cui è stato scelto proprio questo brano per il trailer del film. «È stato in quel momento che mi è venuto in mente che, piuttosto che rendere Bruce Wayne la versione da playboy che abbiamo sempre visto, prima c’è un’altra versione che ha attraversato una grande tragedia. Così ho iniziato a creare questo collegamento tra Last Days di Gus Van Sant», ha spiegato il regista facendo riferimento al film del 2005 che racconta gli ultimi giorni del cantante dei Nirvana «e l’idea di questa versione romanzata di Kurt Cobain che vive in questo tipo di maniero in rovina», ha proseguito Reeves.



Se fino a ora avevamo sempre visto Batman nei panni dello sciupafemmine incallito in grado di far cadere ai propri piedi qualsiasi donna presente sul pianeta terra (compresa Catwoman, oggi interpretata dalla bravissima Zoë Kravitz), ecco che l’Uomo Pipistrello di oggi è molto meno sicuro di sé stesso rispetto alle versioni di Christian Bale a Ben Affleck e questo, volente o nolente, influisce negativamente anche nel suo rapporto con le donne.

Un personaggio sfaccettato e complesso il quale però, grazie all’immenso talento di Pattinson, è stato rappresentato alla perfezione rendendo orgoglioso Matt. «Nel film Good Time Robert ha fatto sentire la sua vulnerabilità e disperazione, ma potevi anche sentire il suo potere» ha spiegato il regista che, dopo aver visto quell’interpretazione della ex star di Harry Potter, ha capito che fosse proprio il 35enne l’uomo che stava cercando «Ho pensato che fosse un ottimo mix. Robert ha il fascino della rock star di Kurt Cobain e al contempo sembra che potrebbe venire incarcerato».



Un Batman lontano anni luce da quello che siamo sempre stati abituati a vedere sul grande schermo e questo non solo per via della sua vulnerabilità, ma anche a causa della minor quantità di gadget ultra tecnologici che ha e sua disposizione e dell’animo casalingo del giovane Wayne. «Bruce si è nascosto», ha raccontato Pattinson in merito al suo personaggio: «Non è per niente mondano e si sta costruendo tutti questi piccoli aggeggi da solo con Alfred», ovvero il suo fidato maggiordomo che resterà al suo fianco anche negli anni a venire.

Una differenza quella tra il Batman di ieri e quello di oggi che è ben visibile anche dalla Batsuit dell’eroe, molto più rovinata e trasandata rispetto a quella che siamo abituati a vedere. «Bruce è uscito ogni sera negli ultimi due anni ed è stato picchiato, gli hanno sparato, lo hanno pugnalato e perfino bruciato, e questo si vede», ha spiegato l’attore ex di Kristen Stewart oggi fidanzato con Suki Waterhouse, la cui nuova avventura cinematografica affascina e intriga, poiché completamente diversa da tutte quelle precedenti. Ora non ci resta che attendere con pazienza il 4 marzo 2022, data prevista per l’uscita della pellicola The Batman dove, oltre alla nuova versione di Bruce Wayne, non vediamo l’ora di assistere alla storia tra l’Uomo Pipistrello e Catwoman.



Cosmopolitan.com