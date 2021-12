Leonardo DiCaprio si è buttato in un lago ghiacciato per salvare il suo cane sul set di Don’t Look Up

Leonardo DiCaprio ha dimostrato più volte il suo amore per la natura , ma il gesto eroico compiuto dall’attore sul set di Don’t look up però va ben oltre.

Nel corso di un’intervista con alcuni membri del cast del film Netflix come Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill e Tyler Perry, DiCaprio ha raccontato di aver salvato i suoi due cani husky da un lago ghiacciato a Boston durante le riprese della pellicola. A quanto pare, i cuccioli dell’attore sono piuttosto scatenati e anche nel corso della realizzazione di Don’t look up hanno dato parecchio da fare, soprattutto al loro padrone. «Uno dei suoi cani è caduto in acqua e Leonardo si è buttato nel lago ghiacciato per salvarlo, ma non appena ne ha spinto fuori uno l’altro è saltato dentro», ha spiegato la Lawrence, poi incalzata dallo stesso DiCaprio. «Uno ha iniziato a leccare quello che stava annegando e alla fine ci siamo ritrovati tutti insieme nel lago ghiacciato».



Secondo quanto riportato dalla star di Hunger Games, una volta portato a termine il salvataggio dei suoi due cani l’attore 47enne è corso in macchina per togliersi i vestiti in modo da non congelare, ritrovandosi davanti a Jennifer completamente nudo (o quasi) ma enormemente soddisfatto per aver compiuto la sua buona azione quotidiana. Questo per l’attore di Titanic non è il primo salvataggio poiché l’anno scorso Leonardo DiCaprio aveva tratto in salvo nelle acque dei Caraibi un marinaio caduto da una nave da crociera il quale, una volta fatto salire a bordo dello yacht, si è visto tendere la mano proprio dalla star di Hollywood, sempre in prima linea quando si tratta di aiutare il prossimo.



Dopo questo ennesimo racconto rocambolesco sembra proprio che sul set del film Don’t look up (disponibile su Netflix dal 24 dicembre 2021) ci sia stato da divertirsi, soprattutto quando nei paraggi c’erano Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet, il cui sodalizio lavorativo ha dato vita a un bellissimo legame che pare aver esasperato la povera Jennifer: tra le continue battute, gli scherzi e il perenne chiacchiericcio tra l’attore di The Aviator con quello di Dune, la registrazione ha messo a dura prova i suoi nervi così come la sua pazienza.



Cosmopolitan.com