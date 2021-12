Le foto di Andrea Bocelli & family ospiti alla Casa Bianca dai Biden sono orgoglio puro

“Come artista, padre e amico intimo degli Stati Uniti, sono felice e grato di aver ricevuto un invito che onora me stesso, la mia famiglia e soprattutto la mia amata Italia” ha scritto Andrea Bocelli su Instagram per ringraziare Joe Biden di averlo invitato a esibirsi durante la cerimonia In performance at the White Christmas: Spirit of the season,appuntamento tradizionale con cui la presidenza americana augura ai cittadini buone feste con il meglio del teatro, della musica e della danza.

Un’occasione speciale, per cui Andrea Bocelli, la moglie Veronica Berti e i figli Matteoe Virginia sono stati invitati alla Casa Bianca, dove hanno trascorso un po’ di tempo insieme a Joe e Jill Biden, come documentano le foto pubblicate da Andrea Bocelli su Instagram. Negli scatti, si vedono le due famiglie posare insieme, per poi passare a situazioni meno “istituzionali” in cui Virginia gioca liberamente per le stanze della White House, sbucando da sotto la scrivania sotto l’occhio benevolente e divertito di Joe Biden.



Virginia e Matteo saranno presenti al fianco di papà Andrea Bocelli anche sul palco del Spirit of the season,dove tutti e tre si esibiranno per celebrare il Natale. “Partecipare a un così vasto tributo alla bellezza alla Casa Bianca, un luogo così ricco di significato, mi riempie, ricordandomi che l’arte è sempre un dono del cielo per elevare lo spirito. I miracoli vengono dall’alto, ma le opere buone e le scelte virtuose vengono dagli sforzi dell’umanità. Aiutandoci a immaginare il tipo di mondo ideale in cui tutti vorremmo vivere, l’arte può essere un consigliere prezioso e una grande fonte di sostegno. Dobbiamo tutti fare la nostra parte per rendere quel mondo una realtà” scrive Andrea Bocelli nel lungo post che accompagna gli scatti di famiglia insieme ai Biden.

Il concerto Spirit of the season è presentato dall’attrice Jennifer Garner e va in onda in anteprima martedì 21 dicembre sulle stazioni PBS, per poi essere trasmesso in un secondo momento tramite l’American Forces Network. Tra gli artisti che si esibiranno, oltre ad Andrea Bocelli, ci sono anche voci come quelle di Norah Jones e Camila Cabello. Così la musica d’eccellenza italiana si ritaglia un altro spazio importante in America e, dopo la toruné dei Maneskin che ha fatto impazzire i fan stelle e strisce, l’orgoglio tricolore può gonfiarsi ancora un po’ grazie ad Andrea Bocelli. Le esibizioni dell’artista non sono però finite, infatti Bocelli sarà al Madison Square Garden di New York il 15 e 16 dicembre, in due date già sold out.



