La piccola Vittoria Lucia Ferragni ha un futuro nella musica come papà Fedez?

Durante le prime puntate di The Ferragnez, Chiara Ferragni e Fedez riflettono sul futuro del piccolo Leo e dicono che, da grande, lo vedono bene nei panni di attore, ma che ovviamente potrà intraprendere qualsiasi tipo di carriera desideri. Allo stesso modo anche per baby V aka Vittoria Lucia Ferragni, mamma e papà stanno cominciando a farsi due domande sul suo futuro, notando le passioni della bimba. Che Vittoria trovi realizzazione nella musica? Potremmo aver avuto un indizio in proposito dal profilo di mamma Chiara.

L’imprenditrice digitale ha pubblicato su Instagram una foto in cui si vede Vittoria giocare a una console da dj per bambini: concentratissima, baby V preme tasti e gira i dischi. D’altronde lo stile da dj c’è già e si vede in una tutina rosa by Versace e due cuffie arancio pelose che la calano ancora di più nella parte della perfetta musicista. “DJ Vittoria in the house” scrive Chiara Ferragni come caption dello scatto, scatenando sicuramente tutta la gioia di papà Fedez.



Influencer o musicista? Tutte le vie sono aperte per Vittoria che, ne siamo certi, si troverà la strada spianata da mamma e papà per intraprendere la carriera che più le si addice. Per ora, abbiamo visto Vitto scatenarsi come dj in diverse storie Instagram di papà Fedez, ma anche nei panni di ballerina nelle ultime story di Chiara Ferragni, dove si muove a tempo sulle note di The Weekend, scatenando un estatico “ma è una ballerina questa bimba” da parte di mamma Chiara.

Ai balletti di Vittoria si unisce spesso anche Leone che, ogni tanto, viene coinvolto da papà Fedez in alcuni momenti di canto insieme. Insomma, i talenti artistici di Leo e Vitto sono accuratamente coltivati dai genitori e chissà che, un giorno, Leo e Vitto decidano invece di abbandonare la vita social e diventare rispettivamente ingegnere e data scientist. Questo sì che sarebbe un colpo di scena inaspettato per The Ferragnez.



