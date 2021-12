In attesa della reunion, sono stati svelati i cachet dei protagonisti di Harry Potter

Proprio come è successo per la reunion di Friends, con l’arrivo dello speciale dedicato ai 20 anni di Harry Potter, i fan hanno cominciato a fare i conti in tasca ai protagonisti. Se per i cinque amici della serie tv avevano lasciato a bocca aperta i compensi recepiti per la messa in onda della puntata speciale, per Hermione, Harry e Ron, o meglio Emma Watson, Daniel Radfcliffe e Rupert Grint, sono i cachet del passato a far scalpore. Il sito americano Just Jared ha infatti annunciato quanto hanno guadagnato i tre maghetti per la loro interpretazione nei film più iconici della saga.

Ma prima di passare al conto, facciamo un piccolo recap. Su HBO Max a mezzanotte di Capodanno, 1 gennaio 2022, vedremo di nuovo insieme sullo schermo i protagonisti di Harry Potter nella puntata con retrospettiva Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts. Insieme ai tre protagonisti, che vediamo riprendere i panni dei maghetti nel poster diffuso da HBO Max, ci saranno: Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Robbie Coltrane (Hagrid), Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Gary Oldman (Sirius Black), Imelda Staunton (Dolores Umbridge), Tom Felton (Draco Malfoy), James Phelps (Fred Weasley), Oliver Phelps (George Weasley), Mark Williams (Arthur Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Alfred Enoch (Dean Thomas), Matthew Lewis (Neville Paciock), Evanna Lynch (Luna Lovegood) , Ian Hart (il professor Raptor) e altri.



Tutti insieme il cast e la troupe – sarà infatti presente anche il regista dei primi film della saga, Chris Columbus – ripercorreranno la storia di Harry Potter, il dietro le quinte, aneddoti fino ad ora sconosciuti e tante altre chicche per veri Babbani appassionati. Un tema che sicuramente non toccheranno è quello che cachet percepiti, ma per questo ci siamo noi. Secondo quanto riporta Just Jared, a ricevere lo stipendio più alto è stato Daniel Radcliffe, protagonista della saga. Si parte da 1 milione di dollari per Harry Potter e la pietra filosofale per poi passare ai 14 milioni per Harry Potter e l’ordine della fenice e concludere con Harry Potter e i doni della morte Pt. 1 e 2 per cui l’attore ha guadagnato rispettivamente 20 milioni di dollari.

Cifre stellari se poi moltiplicate per tre. Emma Watson e Rupert Grint hanno guadagnato leggermente meno del maghetto, ma in modo uguale tra di loro, svelando almeno una buona condotta per gender equality. Per Harry Potter e l’ordine della fenice i due hanno percepito un cachet di 4 milioni di dollari (sensibilmente meno rispetto a Harry) mentre per n Harry Potter e i doni della morte Pt. 1 e 2, i co-protagonisti hanno guadagnato 15 milioni di dollari. Ora, se conoscete qualche strega o mago capace di far materializzare queste somme nel nostro conto in banca fatecelo sapere, sia mai che il prossimo appuntamento con Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts porti un po’ di magia in città.



Elle.com