Il film cult di Wes Craven Scream compie 25 anni, e ha reso il cinema horror più femminista

I film horror tendono a punire le donne ribelli e forti, infatti la final girl da manuale non deve bere, fare uso di droga o fare sesso, come dice Randy nel film cult Scream di Wes Craven, il primo capitolo della saga horror anni 90 che oggi compie 25 anni, mentre i fan si preparano a gustarsi il quinto capitolo in uscita al cinema il prossimo Gennaio 2022.



L’hype per questo nuovo faccia a faccia di Sidney e Ghostface è incontenibile a livello globale, soprattutto perchè torna gran parte del cast originale come Neve Campbell, Courtney Cox e David Arquette. Dalle prime immagini del trailer si prevede una quota rosa importante che darà del filo da torcere al serial killer cinefilo con un’identità sempre diversa sotto la maschera ispirata alla celebre opera espressionista di Munch.



Nel film del 1996, Sidney è una studentessa delle superiori la cui madre è vittima di un orribile crimine nella città di Woodsboro. Mentre gli omicidi iniziano a colpire la città, tutti commessi dal misterioso killer Ghostface, Sidney si rende conto che potrebbe essere costretta a lottare per la sua vita. Più l’assassino si avvicina a lei, più il suo passato torna a tormentarla.

Scream: la rivoluzione della final girl

Sidney non è mai stata la canonica scream queen, ma una risposta originale ai tropi che hanno riempito il genere per decenni. Per fare un esempio, Laurie Strode del classico Halloween combatte con le unghie e con i denti per sopravvivere, ma per la maggior parte dei film urla, piange e scappa da Michael Myers. Pertanto si può considerare la scream queen per eccellenza perchè è, sia una damigella in pericolo che ha bisogno di essere salvata, sia un personaggio responsabile della propria storia che in caso di emergenza sa cavarsela da sola.



Wes Craven e Kevin Williamson con Scream, invece, hanno voluto infrangere le regole e le final girl possono salvarsi e sono all’altezza dell’antagonista, e quindi in grado di sconfiggerlo. Decostruiscono la formula dell’horror tradizionale con autoironia e autoanalisi. Sidney ha avuto un rapporto sessuale con il suo fidanzato Billy e poi succede tutto quello che sappiamo. Lei prende il comando della situazione come una vera e propria eroina, ma umana. Ha paura, è arrabbiata, ma reagisce e mantiene il controllo.



Sidney e Gale: amore e odio

E poi cè Gale Weathers, giornalista tosta, curiosa e invadente che vuole scoprire la verità, creando non pochi problemi. Sidney e Gale sembrano fare squadra nel nuovo Scream 5 impersonando un girl power intrigante e pericoloso, ma non sono andate sempre d’amore e d’accordo, anzi. Dapprima il rapporto con Sidney è scomodo e competitivo, ma poi si evolve e Gale tira fuori il suo lato più friendly quando le cose si mettono male. Gale è una badass sincera e diretta, ma guai a chi prova a farla sentire una vittima.





Possiamo dire che è merito di Scream se i film horror hanno accolto e lasciato spazio a donne pronte a lottare per la propria vita, donne da non sottovalutare e che non seguono le regole. Nel corso dei vari sequel, Sidney diventa sempre più forte, più intelligente e più sicura di se.

E anche le vittime di Ghostface sono intelligenti, non le solite ragazze leggere e stupide che fanno una brutta fine nella maggior parte dei film horror. Muoiono perchè più deboli fisicamente, come Casey Baker interpretata da Drew Barrymore nel bellissimo prologo. Oppure l’amica di Sidney, Tatum, che si difende e si scaglia un paio di volte contro i maschi dominanti. Anche se la sua morte sembra un po’ ridicola, lei combatte fino alla fine.

Sidney è diventata una fonte di ispirazione e anche in questo nuovo film speriamo lasci il segno e ci faccia rivivere vecchie emozioni, miste a nuovi colpi di scena e nuovi brividi. Anche 25 anni dopo la sua uscita se chiedete a qualcuno “Qual è il tuo film horror preferito?” vi risponderà Scream e questo la dice lunga.

