Ficarra e Picone “Incastrati” nella nuova serie Netflix

Il nuovo anno comincia all’insegna della comicità per la serialità made in Italy. Dal primo gennaio 2022, arriva su Netflix la serie tv ideata, scritta e interpretata da Ficarra e Picone. Il duo comico molto amato in Italia, che ha condotto diverse edizioni di Striscia la Notizia e che ha dominato i botteghini con film dalla comicità esilarante, si lancia alla conquista dell’universo televisivo contemporaneo con Incastrati. Questo è il titolo della serie tv che arriverà su Netflix nel primo giorno del nuovo anno. Una comedy che miscela il crime al mistero, suddivisa in sei episodi che, attraverso il linguaggio inconfondibile di Ficarra e Picone, racconta una brillante satira degli equivoci e una vicenda criminosa tutta da ridere. Già annunciata lo scorso anno, oggi Incastrati diventa realtà. Al centro della vicenda ci sono due amici che capitano al posto sbagliato e nel momento sbagliato. Coinvolti in un omicidio, Salvo e Valentino cercano di scappare dalla scena del crimine. In un crescendo di eventi al limite dell’assurdo, entrambi cercano di fuggire dai propri guai ma, quando finiscono per fare i conti con una cosca mafiosa, la situazione si complica ancora di più. Nel cast oltre a Ficarra e Picone, che nella fiction sono i titolari di una ditta che vende e ripara piccoli elettrodomestici, c’è anche Marianna di Martino nel ruolo di Agata – amica di lunga data dei due protagonisti -. Anna Favella che interpreta Ester, la moglie di Salvo, e Tony Sperandeo nelle vesti di Tonino, un uomo di vecchio stampo che è cresciuto sotto l’ala protettiva della mafia. Prodotta da Attilio De Razza per la Tramp Limited, si tratta del primo progetto televisivo a episodi per Ficarra e Picone, girato tra l’altro esclusivamente in Sicilia.

“Dopo Il primo Natale ci è stata proposta l’idea di lavorare per Netflix e pensare alla realizzazione di una serie tv – rivelano i comici -. La storia è molto divertente, ci è sembrata originale e innovativa. Strada facendo, il progetto si è rivelando molto affascinante perché, fino a quel momento, non avevamo mai realizzato una serie tv ma solo film per il grande schermo – aggiungono -. Mantenere gli stessi standard non è facile. Sono tempi e ritmi diversi”. Incastrati viene presentata come una serie poliziesca e comica, specchio della realtà contemporanea, e che stigmatizza le caratteristiche di Ficarra e Picone come unici e indiscussi protagonisti.

Carlo Lanna, ilgiornale.it