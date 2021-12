Blanco: ecco le date del suo primo tour

In un solo anno Blanco ha conquistato tutti. Ma per davvero. Prima La canzone nostra con MACE e Salmo, poi il boom del suo singolo di debutto, Notti in bianco. Da quel momento nessuno l’ha più fermato. Come ha dimostrato il successo del singolo Mi fai impazzire, senza dubbio una delle colonne sonore di quest’estate.

Lo scorso 10 settembre, Riccardo Fabbriconi (questo il suo vero nome) ha pubblicato il suo album d’esordio, Blu celeste, che ha debuttato direttamente alla #1 della classifica degli album più venduti in Italia. Un disco contenente nove tracce (tutte prodotte dal fidato Michelangelo) che riescono a descrivere tutto quello che sta dietro al suo successo: una sensibilità innata, una spinta entusiasta al futuro, una capacità di guardare drammi e domande esistenziali della sua generazione senza alcuna retorica o vergogna.



Oggi, martedì 21 dicembre, Blanco ha annunciato le date del suo primo tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti e Friends & Partners. Ma prima del suo debutto sui palcoscenici, ci sarà un’altra importante “prima volta” per lui: Blanco sarà infatti in gara a Sanremo 2022 insieme a Mahmood con il brano Brividi.



Le date del Blu Celeste Tour di Blanco



° 3 aprile 2022: Padova, Geox



° 6 aprile 2022: Milano, Fabrique

° 10 aprile 2022: Roma, Atlantico

° 13 aprile 2022: Torino, Teatro Concordia

° 4 maggio 2022: Firenze, Tuscany Hall

° 8 maggio 2022: Bologna, Estragon

° 13 maggio 2022: Brescia, Morato

° 19 maggio 2022: Napoli, Casa della Musica