Sorpresa, è Barbra Streisand la misteriosa acquirente di un Van Gogh da record

Mistero svelato: è Barbra Streisand l’acquirente (fino a oggi) anonima del dipinto Contadina con il bambino in grembo, realizzato da Van Gogh nel 1885 e battuto all’asta da Christie’s a New York lo scorso 6 ottobre per ben 4.470.000 dollari.

A rivelare l’identità del compratore è lo storico dell’arte Martin Bailey, uno dei maggiori esperti dell’artista olandese, in un articolo su The Art Newspaper. Secondo quanto riporta il New York Times, Baileys avrebbe precisato che l’intenzione di Streisand era di dare in prestito il dipinto a un museo mantenendo l’anonimato.

La cantante, 78 anni, da tempo colleziona opere d’arte e di design, a partire da una tela di Matisse comprata nel 1964. Quanto alla Contadina, il quadro era stato acquistato da Bob Guccione – produttore cinematografico scomparso nel 2010 e fondatore della rivista Penthouse – nel 1979 ma in seguito alla bancartotta, dovuta al crollo delle vendite di Penthouse, lo aveva messo all’asta da Sotheby’s nel 2002, ricavando dalla vendita 834.500 dollari.

All’epoca il Van Gogh era stato acquistato da un collezionista della costa occidentale degli Stati Uniti, che lo ha prestato al San Diego Museum of Art dal 2018 fino a marzo di quest’anno, quando è stato consegnato a Christie’s in vista dell’asta.

