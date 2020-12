Rete 4, nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”

I costi e le difficoltà del Natale in zona rossa e l’avvio della vaccinazione anti-Covid saranno i principali temi al centro del nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talkshow di politica ed economia condotto da Nicola Porro, in onda oggi, lunedì 21 dicembre – in prima serata su Retequattro. Nel corso della puntata, ampio spazio sarà dedicato anche alle testimonianze dei ristoratori – preoccupati per l’ulteriore chiusura di due settimane e per la super Iva sul cibo da asporto o consegnato a domicilio – e a un reportage sulle festività natalizie in Germania.

E ancora, il racconto dei maltrattamenti subiti dai 18 pescatori di Mazara del Vallo, liberati dopo 108 giorni di prigionia a Bengasi, mentre il “faccia a faccia” sarà tra Nicola Porro e Maurizio Zanella, patron delle Cantine Ca’ del Bosco, già presidente del Consorzio Franciacorta.

Tra gli ospiti della puntata: l’ex direttore esecutivo dell’Ema Guido Rasi, il Direttore di Immunodeficienze Virali all’Istituto Nazionale Malattie infettive Spallanzani di Roma Andrea Antinori, il Dottor della Clinica Italian Doctors di Londra Pierluigi Struzzo, Luca Ricolfi, Emiliana Alessandrucci, Claudia Fusani, Daniele Capezzone e Francesco Storace.