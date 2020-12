Il principe Filippo, a tre anni dal ritiro dagli impegni reali, torna a far sentire la sua voce

Il novantanovenne marito della regina Elisabetta II, che si è ritirato a vita privata nel 2017, ha inviato via Twitter un raro messaggio di ringraziamento agli insegnanti che in era Covid lavorano in «condizioni tranto difficili»

A tre anni dal ritiro dagli impegni reali, il novantanovenne principe Filippo ha rotto (di nuovo) il silenzio. Lo scorso aprile, via Instagram, era tornato a far sentire la sua voce per ringraziare «gli eroi» in prima linea nella battaglia contro il coronavirus. Ora, via Twitter, ha voluto ringraziare il personale scolastico e gli insegnanti che in era Covid lavorano in «condizioni tranto difficili».

«Mi congratulo per il vostro risoluto impegno durante tutto l’anno», scrive il marito della regina Elisabetta rivolgendosi a chi continua a formare «i nostri bambini e i nostri giovani in condizioni tanto difficili.

In qualità di patrono del Chartered College of Teaching, desidero ringraziarvi tutti per la vostra dedizione disinteressata e inviarvi i miei migliori auguri per una meritata pausa durante il Natale e il nuovo anno». Filippo si è ufficialmente ritirato dagli impegni reali nell’agosto 2017. Dal 1952, sempre al fianco della moglie, ha partecipato a 22,219 incontri pubblici, tra udienze, viaggi e inaugurazioni, per poi ridurre all’osso le uscite e solo per ragioni davvero imperdibili. Per esempio lo scorso luglio è tornato a farsi vedere in pubblico, dopo mesi di confinamento a Windsor, in occasione del royal wedding di Beatrice di York, durante la quale ha ceduto alla nuora Camilla di Cornovaglia il ruolo di colonnello dei The Rifles, un reggimento di fanteria della British Army. Pochi minuti, davanti a uno degli ingressi del castello, per un passaggio di consegne a distanza per via delle restrizioni dovute alla pandemia.





Roberta Mercuri, Vanityfair.it