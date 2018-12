Domani Rai1 trasmetterà una puntata speciale dei “Soliti ignoti – Il ritorno”, dedicata a Telethon

Anche quest’anno Soliti Ignoti – Il ritorno arriva in prime time con una puntata speciale dedicata a Telethon che andrà in onda su Rai1 domani dalle 20:40. Lo speciale del game show, condotto da Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, concluderà la maratona televisiva dedicata all’iniziativa benefica e sarà una serata all’insegna del divertimento con tanti momenti di musica e spettacolo, anche grazie alla presenza di moltissimi personaggi famosi che interverranno nel corso della serata. Al Teatro delle Vittorie arriveranno: Christian De Sica, Massimo Boldi, Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Diana Del Bufalo, Giovanni Ciacci, Vladimir Luxuria, Dodi Battaglia, Maurizio Vandelli e Shel Shapiro. Molti di loro vestiranno eccezionalmente per una sera il ruolo di concorrenti. Più identità indovineranno, più alto sarà il montepremi che avranno a disposizione per il gioco finale del parente misterioso. In caso di vincita, l’importo accumulato verrà interamente devoluto a Telethon.