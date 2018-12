Loredana Lecciso a Natale sta con Al Bano: “Sono pronta a fare il regalo a Romina”

A Un giorno da pecora, Loredana Lecciso ha rivelato come trascorrerà le sue vacanze di Natale

Il Natale si sta avvicinando e la fine dell’anno pure. Ma le coppie che sono scoppiate in questo 2018, come passeranno le feste? Insieme o separati? Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore staranno insieme per amore del figlio Nathan Falco.

Mentre come si comporterà Al Bano, tanto desiderato sia da Loredana Lecciso che da Romina Power?

Sembra che passeranno le feste tutti insieme, o quasi. Ma forse Loredana Lecciso ha qualcosa da dire. Ospite di Un giorno da pecora su Rai Radio1, la showgirl ha commentato l’ultima copertina di Oggi che vede la Power e Al Bano come la coppia dell’anno. “Assolutamente sì – dice – sono una coppia artisticamente bellissima che io ho sostenuto sin dalla mia infanzia: mio padre mi faceva ascoltare sia Beethoven sia la loro musica leggera…”.

E il Natale come lo trascorrerà la bionda showgirl? “Con i miei due figli ed Al Bano, a Cellino San Marco”, spiega. E Romina Power è stata tagliata fuori? “Solo voi quattro?”, domanda il giornalista. “Si”, replica la Lecciso. A quanto pare, insomma, Romina Power non ci sarà, nonostante Al Bano abbia espresso il desiderio di trascorrere le feste accanto a tutte e due le donne più importanti della sua vita.

“Semmai dovesse esserci, Romina sarebbe la benvenuta – taglia corto Loredana -. Sarebbe molto bello, anche se la vedo abbastanza complicata”. Nonostante l’addio definitivo, quindi, Al Bano e Loredana passeranno insieme le feste. Romina è stata fatta fuori. Ma Loredana sarebbe pronta a fare il regalo anche a Romina nel momento in cui si presentasse a Cellino San Marco? “Dipende – ha chiosato -. Se lei dovesse farlo a me, perché no? Ricambierei la gentilezza”.

Anna Rossi, il Giornale