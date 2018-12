L’indiscrezione: “Miley Cyrus si sposa con Liam Hemsworth”

É tutto pronto per il matrimonio tra Miley Cyrus e Liam Hemswoth, scelta una location d’eccezione

È un amore travagliato quello tra Miley Cyrus, ex diva di Disney Channel, e Liam Hemsworth, il fratello del celebre attore della Marvel.

Ma secondo la rivista “OK!” i due sarebbero pronti a guardare oltre le incomprensioni del loro rapporto, tanto da progettare un matrimonio in grande stile in una location molto particolare.

“Miley e Liam sono convinti che è arrivato il momento di sposarsi” rivela una fonte vicina alla coppia al magazine di gossip, “hanno visto che il loro rapporto è più che solido quindi non hanno paura di compiere il grande passo” continua l’insider. “Miley Cyrus ha grandi progetti. Vorrebbe celebrare il matrimonio sulla spiaggia e sta pensando ad una location in Australia invece che nel natio Tennessee.” La scelta sarebbe caduto su Byron Bay, una piccola città del Nuovo Galles del sud, un luogo speciale sia per la Cyrus che per lo stesso Hemsworth. “Lì si sono riappacificati dopo la rottura avvenuta nel 2015 ed è a Byron Bay che vivono i fratelli Hemsworth” afferma la fonte, “in quell’angolo di paradiso hanno molti ricordi felici. Miley è convinta che porterebbe fortuna al matrimonio.”

Secondo le ultime informazione che sono trapelate sulla coppia d’oro dei social, la voglia di spingere oltre la loro relazione, sarebbe scaturita dopo l’incendio che è divampato in California e che ha distrutto la loro casa a Malibù. La tragedia ha unito ancora di più sia Miley Cyrus che Liam Hemsworth.

Carlo Lanna, il Giornale