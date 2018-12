Dodi Battaglia: “Il mio rimpianto? Non aver dedicato molto tempo alla famiglia”

Ha ricevuto una sorpresa molto gradita Dodi Battaglia, il chitarrista dei Pooh, durante la puntata di Storie Italiane, talk show in onda su Rai Uno condotto da Eleonora Daniele. Il figlio Daniele, conduttore radiofonico, ha inviato un video messaggio in cui prende in giro bonariamente il chitarrista della celebre band italiana: “So che sei impegnato e chissà se riusciremo a vederci per Natale” afferma il giovane conduttore, “Quindi gli auguri te li faccio adesso e chiedo anche due regali,”continua, “due orologi e quattro macchine. Vedi tu, non c’è fretta, fai con calma. Altrimenti, se non fosse possibile, ci diamo una pacca sulla spalla e ci diciamo un semplice ti voglio bene.” Visibilmente emozionato, Dodi Battaglia ha risposto in studio al video messaggio del figlio. “Daniele ha una simpatia travolgente. È l’unico figlio maschio ed abbiamo un rapporto diverso. Siamo comunque padre e figlio ma tra di noi c’è un altro tipo di intimità. Gli voglio un gran bene.” E poi aggiunge: “Ho un unico rimpianto: non aver dedicato molto tempo alla famiglia” afferma Battaglia, “In questo mestiere c’è bisogno di compiere un sacrificio, e l’unica nota dolente è di avere tanto successo, di essere sempre in giro e di non condividere con la famiglia tutto questo. Non è facile avere entrambi, bisogna trovare un equilibrio” conclude.

Carlo Lanna, Il Giornale