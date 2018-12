Come sono cambiati i capelli di Meghan durante la gravidanza

La duchessa di Sussex con le sue scelte di stile non smette mai di ispirare e ora che è incinta ha cambiato look, i suoi capelli folti e spessi sono raccolti in modo più composto. Forse è l’unica parte ribelle di sé che la« principessa americana» riesce a domare?

Sono finiti i tempi del messy bun? Forse sì, almeno per un po’, perché Meghan Markle, adesso è un amante degli chignon più tirati e composti, un modo molto più sicuro per tenere a bada i capelli da gravidanza, che molte donne incinte percepiscono come se avessero «preso più di una taglia».

Come l’hair stylist Jack Howard, ambasciatore Schwarzkopf, che ha curato le teste di star come Poppy Delevingne e Suki Waterhouse, e che si è pronunciato sulla questione per Hello Magazine: «La duchessa incinta avrà la sensazione di avere capelli più spessi durante la gravidanza, e questo non perché si cresce di più in questo particolare momento della vita, ma perché con la presenza di più estrogeni in circolazione nel corpo la fase di crescita (anagen) dei capelli è più lunga e se ne perdono di meno».

La duchessa baciata dalla fortuna con una chioma invidiabile, folta e dalle ciocche spesse, uno dei dettagli che l’hanno resa la donna più Googlata nel 2018, nel corso della gravidanza vedrà verificarsi alcuni cambiamenti.

«A volte i capelli ricci diventato lisci e viceversa. Se si prendono vitamine con ferro nella fase pre-natale, i capelli possono diventare più scuri (non è un problema per Meghan ma potrebbe fare un po’ paura alle bionde)».

Considerati questi presupposti, dopo aver sperimentato semi-raccolti, chignon da ballerina, coda di cavallo bassa, che look capelli avrà in serbo per noi Meghan nei prossimi mesi d’attesa del royal baby?

Alessandra Paudice, Vanity Fair