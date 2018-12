Barbara D’Urso, Pomeriggio 5 ripartirà dopo le feste natalazie

Pomeriggio Cinque, programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, non andrà in onda da lunedì 17 dicembre e fino alla fine delle feste.

Il prossimo appuntamento per Barbara D’Urso è fissato per il 6 gennaio col suo contenitore Domenica Live. La conduttrice dovrà quindi attendere parecchio prima di ri-immergersi nelle sue storie, tra i suoi ospiti, di fronte al suo pubblico.

La decisione Mediaset d’altronde non deve stupire: tutti gli anni propone un lungo stop ai programmi al fine di concedere a tutta la squadra un po’ di riposo.

Notte brava a Milano per Barbara D’Urso: cos’ha combinato

Barbara D’Urso ha deciso di divertirsi sul serio ed ha trascorso una notte brava passando da un locale all’altro in compagnia di alcuni amici. Tra volti noti e meno noti del mondo dello spettacolo, la conduttrice si è concessa qualche ora di puro divertimento sfrenato. A scoprire le sue follie non sono stati i paparazzi: è stata lei stessa, infatti, a condividere sui social alcune story pronte a testimoniare la serata di bagordi.

Nel locale insieme a lei c’erano anche Diego Abbatantuono, Gerry Calà (che si è esibito sulle ore della celebre canzone Ancora, di Eduardo De Crescenzo), Fabio Rovazzi e il duo comico Ale e Franz. In una story i vip hanno deciso di omaggiare il Natale cantando il celebre Jingle Bells. Che dire poi dell’outfit scelto dalla conduttrice di Canale 5? La D’Urso non rinuncia mai ad essere affascinante e stavolta ha optato per un vestito particolarmente sexy, corto, bianco e nero in stile anni ’60. Non è un caso che alcuni fan abbiano proprio criticato questo aspetto, accusandola di aver scelto un look troppo da ragazzina (parere che alla diretta interessata, comunque, non ha importato più di tanto).

