Andrea Damante derubato a Milano

Giornata sfortunata per Andrea Damante: mentre è a pranzo in un ristorante viene derubato del suo skateboard

Mentre la sua ex fiamma, Giulia De Lelli, si vive a pieno la nuova e travolgente storia d’amore, Andrea Damante si immerge sempre di più nel lavoro e nella musica. Ieri, però, per Andrea Damante non è stata una giornata del tutto fortunata. L’ex tronista di Uomini e Donne si trova a Milano, dove da poco si è trasferito, e dopo aver fatto un giro sul suo skateboard decide di entrare in un ristorante per la pausa pranzo. Andrea lascia il suo skateboard all’esterno del locale, ma mentre è seduto al tavolo si accorge che qualcuno lo prende e lo porta via. Il giovane non crede all’accaduto, si infuria e lascia a Instagram la sua reazione e il suo inevitabile nervosismo.

LO SKATEBOARD RUBATO

“Allora io vorrei dire alla persona che mi ha rubato lo skateboard fuori dal ristorante che sei uno sfigato perché non si rubano le cose. E niente… Spero che scivoli, sei uno sfigato fratello, non si ruba”. Andrea Damante ha diffuso la notizia su Instagram e diffonde il pensiero che oltre al fatto di perdere un oggetto, l’atto di rubare sia qualcosa di davvero deplorevole. Mentre Andrea veniva derubato del suo skateboard, Giulia De Lellis, la sua ex, si trovava in compagnia di Irama. Insieme hanno passato l’intera giornata per festeggiare il compleanno del cantante il cui nome, ieri sera, è stato annunciato tra i big che si esibiranno a Sanremo 2019.

