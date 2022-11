Supernatural, morta a 47 anni Nicki Aycox

L’attrice, meglio conosciuta per il ruolo di Meg Masters nella serie tv è deceduta all’età di 47 anni

La cognata di Nicki Aycox, Susan Raab Ceklosky, ha confermato la notizia della morte dell’attrice su Facebook con un toccante tributo. “La mia bella, intelligente, fiera, incredibilmente talentuosa e amorevole cognata, Nicki Aycox Raab, è morta ieri con mio fratello, Matt Raab, al suo fianco” ha scritto. “Era decisamente una combattente e tutti quelli che la conoscevano l’amavano”.

PENSAVA FOSSE COVID, INVECE…

Non è stata resa nota la causa della morte, ma nel marzo 2021 era stata diagnosticata a Nicki Aycox la leucemia, come aveva annunciato lei stessa su Instagram. “Mi sono ammalata gravemente pensando di avere il Covid a gennaio e febbraio. Bene, le cose sono arrivate al culmine” ha sottotitolato in un post con una sua foto in ospedale. “Sono finita in ospedale, dove mi è stata diagnosticata la leucemia”. Aycox ha detto che avrebbe provato a “combattere” con la chemioterapia e poi ha aggiornato i suoi social media con una “foto migliore” scrivendo: “Tornerò migliore, più forte e più saggia!”.

CHI ERA NICKI AYCOX?

Il cast e la troupe di Supernatural hanno ricordato l’attrice nell’ultimo giorno di riprese. Eric Kripke, che ha creato Supernatural e The Boys, ha commemorato la defunta star su Twitter, dicendo di essere “dilaniato” nell’apprendere la notizia e ha sottolineato che era “troppo giovane”. Aycox è apparsa nella prima e nella quarta stagione di Supernatural e ha avuto ruoli ricorrenti in altre serie tv come Cold Case, Providence, Over There, ED e Dark Blue. Tra la fine degli anni ’90 e inizio 2000 è apparsa in Law and Order, LAX, X-Files e Ally McBeal. Il suo ultimo film è stato Dead on Campus del 2014.