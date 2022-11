Film stasera in TV da non perdere lunedì 21 novembre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 21 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DI AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

I viaggiatori, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Viaggio nel tempo in un film Sky Original. Un gruppo di adolescenti si mette alla ricerca del fratello scomparso.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Palma – Un amore di cane, ore 21:00 su Sky Cinema Family

La vera storia di un cane abbandonato e di un bambino orfano che diventano amici.

Ella & John: The Leisure Seeker, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Helen Mirren e Donald Sutherland in un film dell’italiano Paolo Virzì.

Suburbicon, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Matt Damon e Julianne Moore in una black comedy di George Clooney.

Firestarter, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Zac Efron in un remake tratto da un romanzo di Stephen King. Una bambina di 11 anni con poteri viene braccata da un killer e dal Governo.

The danish girl, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Eddie Redmayne e Alicia Vikander nella vera storia del pittore Einar Wegener, primo uomo transgender.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Un’impresa da Dio, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Sequel del film comico “Una settimana da Dio” con Steve Carell e Morgan Freeman.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

A Bigger Splash, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Luca Guadagnino dirige Dakota Johnson e Ralph Fiennes in un thriller incentrato sulla convalescenza di una rockstar.

Undisputed, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Wesley Snipes è un detenuto che sfida il campione dei pesi massimi in carcere.

Corsa contro il tempo – The Desperate Hour, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Naomi Watts in un thriller. Una giovane vedova scopre che i suoi figli sono in ostaggio.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Stati Uniti-Galles, ore 19:45 su Rai 1

Partita della Coppa del Mondo di calcio tra gli Usa e la selezione europea.

Vicino all’orizzonte, ore 21:20 su Rai 2

Teen movie ispirato a una storia vera. Due ragazzi sono ostacolati in una relazione da un oscuro segreto.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Braven – Il coraggioso, ore 21:20 su Italia 1

Film action con la star Jason Momoa. Un tranquillo taglialegna deve vedersela con alcuni trafficanti di droga.

Grey’s Anatomy, ore 21:15 su La 7

Ennesima puntata della nota serie americana che segue le vite di alcuni medici e le loro evoluzioni sentimentali.

Gomorra – La Serie, ore 21:30 su TV8

Salvatore Esposito e Marco D’Amore in una delle serie tv italiane più famose degli ultimi anni.

Un fantastico via vai, ore 21:25 su Nove

Leonardo Pieraccioni in un film comico. Un uomo cerca di reinventarsi dopo che la moglie lo caccia di casa.