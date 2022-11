Bianca Atzei e Stefano Corti, party azzurro per l’arrivo del loro bebè

Un baby shower scintillante in attesa del primo figlio della coppia che nascerà a inizio 2023

Bianca Atzei e Stefano Corti dovranno aspettare i primi mesi del 2023 per diventare mamma e papà, ma il momento di festeggiare è già arrivato.

La coppia ha organizzato un baby shower tutto azzurro per il piccolo in arrivo tra palloncini, farfalle e falci di luna. Una scritta enorme fa da fondale all’allestimento per il party, ed è anche una dichiarazione d’intenti su come affrontare la vita con il loro primogenito: “Faremo di tutto per renderti libero di scegliere e di sognare”.

Bianca Atzei e Stefano Corti hanno condiviso su Instagram alcuni scatti della giornata di festa dedicata al bebè in arrivo. La cantante era radiosa, bellissima nel completo di paillettes azzurro che lasciava nudo il pancione. Ma più dei lustrini dell’outfit, a brillare era il suo sorriso raggiante. Il suo compagno si è dimostrato premuroso e dolcissimo: negli scatti social abbraccia la futura mamma con tenerezza carezzandole il pancione. Dietro di loro l’allestimento è pazzesco, tutto sui toni dell’azzurro (con qualche punta di oro) e con ogni sorta di leccornia per gli ospiti.

Il nome del figlio

Da quando, a luglio, Bianca Atzei ha annunciato di aspettare un bambino da Stefano Corti, non sono mancate le foto social con il pancione in lievitazione in mostra. La coppia ha annunciato a “Verissimo” che sarebbe stato un maschietto e che avrà il doppio cognome, ma sul nome scelto ha mantenuto il riserbo. Solo di recente la cantante ha dato un indizio ai tanti follower curiosi: “Qui dentro c’è N.A. Chi indovina?” ha scritto mostrando la pancia. I fan si sono sbizzarriti con le idee, da Nicholas Andrea a Nathan Aquila (con riferimento ironico al Nathan Falco di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore), ma i futuri genitori non si sono sbilanciati più di così.

Il dramma dell’aborto spontaneo

Di voler mettere su famiglia insieme, Bianca Atzei e Stefano Corti l’hanno avuto chiaro fin da subito. Lui è già papà di Gabriele, che ha avuto appena 22enne da un flirt estivo. Con Bianca Atzei hanno iniziato a cercare un figlio dopo appena 2 mesi di convivenza ma nel 2021 hanno dovuto affrontare il dramma di un aborto spontaneo. “Dalla gioia più grande, alla sofferenza più forte, in un battito di ciglio” aveva scritto lei sui social. Non hanno mai perso le speranze e hanno continuato a provare finché i loro desideri sono stati esauditi. Mancano solo poche settimane e poi finalmente potranno abbracciare il loro cucciolo.