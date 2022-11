Ballando con le Stelle, Milly Carlucci torna sul caso Montesano: “Credo alla sua buona fede”

La conduttrice tv ha voluto esprimere il proprio parere sulla sospensione dal programma dell’attore romano per aver indossato durante le prove una maglietta della Decima Mas

“Come direttore artistico di questo programma sono di dispiaciuta di non vedere Enrico Montesano e Alessandra su questa pista, perché il loro contributo artistico è importante. Sono poi umanamente dispiaciuta per l’assenza di Enrico. Lui ha detto a sua volta che è dispiaciuto, si dispiace se quello che è successo ha offeso qualcuno, se ne scusa con tutti. Io credo alla sua buona fede perché anche sentendolo in questi giorni me l’ha sempre detto in modo accorato”, ha detto Milly Carlucci nel corso di Ballando con le stelle su Rai1 ritornando sul caso che ha coinvolto Montesano, sospeso dal programma per aver indossato durante le prove una maglietta della Decima Mas. Carlucci, accogliendo accanto sul palco a sé la partner dell’attore, Alessandra Tripoli, ha precisato che “il comportamento di Montesano è stato giudicato inaccettabile dalle regole dell’azienda e dai principi ispiratori del mandato di servizio pubblico dell’azienda Rai” e che “qualsiasi decisione la Rai prende e noi ci uniformiamo. Noi siamo una squadra – ha detto ancora la conduttrice -. Siamo una famiglia e non volevamo offendere”.