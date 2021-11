Maneskin: Damiano e Belen, voci di flirt

La notizia circola insistentemente in rete: il cantante dei Maneskin Damiano e Belen Rodriguez si starebbero frequentando. L’indiscrezione parte da una influencer nota per le sue “rivelazioni” sul mondo dei vip: tutto sarebbe partito da una chat con un amico della influencer che lavora a X Factor e che afferma di aver sentito che tra il cantante e la showgirl sarebbe in corso una relazione. Fonti vicine alla band smentiscono questi rumours: Damiano è appena tornato in Italia dopo un lungo periodo all’estero ed l’ha accompagnata la sua fidanzata Giorgia Soleri, inflencer e attivista femminista, a un convegno sulla vulvodinia. I due, inoltre, sono molto riservati su tutto ciò che riguarda la loro vita privata. Belen, a sua volta, starebbe attraversando un periodo di crisi con il suo compagno Antonino Spinalbese: dalla loro relazione è nata pochi mesi fa una bambina.

