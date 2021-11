Lady Gaga, il flirt con Bradley Cooper? Ecco cosa rivela lui

Bradley Cooper ha parlato pubblicamente, per la prima volta, del presunto flirt con Lady Germanotta

Il successo della pellicola “A star is Born” ha fatto sognare i fan di Bradley Cooper e Lady Gaga che hanno sperato che la coppia fosse reale anche fuori dai riflettori. La colonna sonora del film “Shallow” aveva ottenuto la statuetta come miglior canzone e quegli sguardi dei protagonisti nell’esibizione sul palco degli Oscar durante la premiazione aveva emozionato tutti, scatenando il gossip. Dopo un lungo silenzio di fronte a scatti fotografici, articoli e paparazzate, Bradley Cooper ha parlato pubblicamente, per la prima volta, del presunto flirt con Lady Germanotta.

L’occasione è un servizio dedicato a Gaga e alla sua partecipazione in House of Gucci, l’ultimo lavoro di Ridley Scott che potrebbe traghettarla verso una nuova candidatura agli Oscar 2022, per il suo ruolo di Patrizia Reggiani. Solo ora l’attore, in una intervista all’Hollywood Reporter, spiega come sono andate realmente le cose.

«Durante quel duetto stavamo solo recitando. Abbiamo concepito quell’esibizione come se fosse una scena del film, in parte anche per farmi superare l’ansia della performance dal vivo», ha chiarito mettendo a tacere, una volta per tutte, ogni ipotesi romantica con l’attrice e cantante.

«Era come se ci fossimo appena innamorati, in quel momento: sarebbe stato strano farlo su due sgabelli rivolti al pubblico davanti a milioni di persone». E, sottolineando l’affetto e la stima per Lady Gaga dice: «È così terribilmente carismatica e bella […]. Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, ho capito: “Oh, oh, il cielo è il limite in termini di ciò che è in grado di fare e del suo livello di impegno».

Niente di vero nei rumors, insomma: tra i due c’è solo feeling e amicizia.

Leggo.it