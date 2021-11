Il Black Friday 2021 su Amazon: appuntamento al 26 novembre

Il negozio del mondo si prepara a uno degli appuntamenti più importanti dopo il «Prime Day»

Lo scorso anno abbiamo comprato di tutto. E in molti sono pronti a ripetersi nel Black Friday 2021 su Amazon. Fra i dieci prodotti di cui gli italiani hanno fatto scorta su Amazon spiccano per esempio le testine Oral-B Cross Action per lo spazzolino elettrico, gli AirPods di Apple, l’edizione italiana da Fifa 21 per PlayStation4, il fitness tracker Xiaomi Band 5 o le lampadine Led connesse della serie Philips Hue. Sono solo alcuni dei prodotti che compongono la top ten dei più venduti nel corso della giornata di sconti e ribassi sul «negozio del mondo», che quest’anno cade venerdì 26 novembre.

Intanto Amazon prosegue il suo lavoro sulle piccole e medie imprese italiane proprio in vista del Black Friday di quest'anno. Lo ha fatto annunciando Made in Italy Rooftop, un evento esclusivo alla Lanterna di Roma il 24 novembre dalle 14.30 alle 20. La cupola in vetro e acciaio firmata dallo studio del celebre architetto romano Massimiliano Fuksas si trasforma, per un'intera giornata, nel palcoscenico privilegiato delle eccellenze del Made in Italy che Amazon ospita dal 2005 nella vetrina amazon.it/madeinitaly. Lanciando idealmente il Black Friday 2021. Per l'occasione i clienti possono lasciarsi ispirare da tante idee regalo per il Natale 2021 e scoprire le storie di 15 piccole e medie imprese dei settori food, beverage, beauty e design che, sono riuscite a far conoscere i propri prodotti in tutto il mondo.

Sono intanto partite da giorni le offerte che anticipano l’appuntamento del Black Friday, raccolte nella vetrina dedicata www.amazon.it/blackfriday: ribassi e sconti in ambiti come abbigliamento, beauty, prodotti per la casa, giocattoli, elettronica, dispositivi Amazon e molto altro. I clienti possono appunto supportare concretamente le pmi grazie a centinaia di offerte su articoli di produttori indipendenti e artigiani, disponibili per tutto il periodo delle feste nella vetrina www.amazon.it/pmi, in quella Made in Italy dedicata alle eccellenze del nostro Paese, nella vetrina Amazon Launchpad dedicata ai prodotti delle startup innovative e in quella Handmade in cui sono disponibili prodotti fatti a mano e personalizzabili. Fino al 18 novembre, e poi anche in seguito, centinaia di prodotti saranno disponibili a prezzi scontati, dall’aspirapolvere iRobot Roomba ai monitor LG da 24 pollici, senza dimenticare i prodotti Climate Pledge Friendly, quelli che hanno ricevuto una o più certificazioni di sostenibilità presenti nel programma, compresa la certificazione di Amazon, Compact by Design. Fra questi il lettino Foppapedretti Lovely con sponda a scomparsa. Si riconoscono dal logo e dalla dicitura verde dedicata nelle schede relative.

E se per il Black Friday 2021 su Amazon non mancano i ribassi per i dispositivi di casa (fra gli altri il Kindle Paperwhite disponibile a 84.99 euro anziché 129.99 o il router Wi-Fi euro a 62 euro anziché 99) anche i marchi commerciali Amazon verranno proposti con sconti fino al 25%, così come quelli di alcune startup innovative. In termini di piattaforme, invece, Audible per gli audiolibri costerà un euro al mese per i primi sei mesi (poi 9.99), Music Unlimited sarà gratuito per tre mesi e Kindle Unlimited a 9.99 per tre mesi.

Lo scorso anno i partner di vendita – principalmente piccole e medie imprese – hanno superato i 4.8 miliardi di dollari di vendite a livello mondiale nei giorni fra il Black Friday al Cyber Monday, con una crescita del 60% dall’ultimo anno. Più di 71mila piccole e medie imprese a livello mondiale hanno superato 100mila dollari di vendite nella stagione natalizia fino a questo momento. Le piccole e medie imprese italiane hanno venduto una media di 203 prodotti al minuto nello scorso periodo natalizio.

