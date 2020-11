Kylie Jenner in bikini, pose sexy e un lato B da perdere la testa

A bordo vasca nella sua villa californiana posa per immagini ad alto tasso erotico

E’ sempre la stagione per sfoggiare un bikini da urlo, come insegna Kylie Jenner. La bombastica influencer a bordo piscina nella sua villa californiana non perde occasione per mettere in mostra le sue forme esplosive e posa per i social con indosso solo un micro bikini. La stoffa è poca, le forme sono generose e le pose provocanti fanno il resto: ai follower non resta che ammirare a bocca aperta lo shooting ad alto tasso erotico.

Seduta sul lettino a bordo vasca, Kylie si lascia baciare dal sole e si esibisce in pose sensuali e piccanti. I lunghi capelli sciolti sulla schiena, gli occhi di volta in volta socchiusi o puntati dritti all’obiettivo, e soprattutto il lato B esagerato sottolineato dal perizoma: è un’escalation di sensualità quella che l’influencer 23enne regala ai suoi follower.

Ha curve da perdere la testa e le usa come arma di seduzione per tenere i fan incollati allo schermo. Dagli abiti scollati ai top trasparenti, niente è troppo hot per la più giovane miliardaria del mondo. Lusso e sensualità sfrenata sono le sue armi di seduzione, che la hanno permesso di colpire al cuore la bellezza di 200milioni di fan.

