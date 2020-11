Angelina Jolie torna alla regia per un biopic

Angelina Jolie torna dietro la macchina da presa. L’attrice e produttrice cinematografica dirigerà ‘Unreasonable Behaviour’, un film sul fotografo di guerra inglese Don McCullin basato sull’omonima autobiografia. Il film sarà un racconto della vita del fotoreporter britannico particolarmente noto per i suoi reportage di guerra e per le sue immagini sui conflitti urbani. Nel 1968 la sua fotocamera Nikon fermò un proiettile che stava per colpirlo.

“Sono onorata – ha detto la Jolie – di avere l’opportunità di trasportare in film la vita di Don McCullin -. Mi ha particolarmente attirato il suo impegno ad essere testimone della verità della guerra, la sua empatia e il rispetto per coloro che ne soffrono le conseguenze”.

ANSA