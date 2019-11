“Tolo Tolo”: il nuovo film di Checco Zalone

Il nuovo film del comico pugliese uscirà al cinema l’1 gennaio del 2020. Ancora top secret la trama e il trailer, anche se il produttore Pietro Valsecchi fa sapere che si tratta del film «della piena maturità artistica» dell’attore, che si cimenta per la prima volta come regista

Una camicia nera con le maniche arrotolate, un paio di calzoncini bianchi e una tracolla grigia, consumata dal tempo. Checco Zalone si presenta così sulla locandina di Tolo Tolo,il nuovo film prodotto da Pietro Valsecchi che uscirà al cinema il 1 gennaio del 2020. A differenza dei suoi precedenti lavori, tutti diretti da Gennaro Nunziante, questa volta Checco si cimenterà non solo nel ruolo di protagonista, ma anche di regista, concependo la pellicola in tutto e per tutto come sua.

Ansa.it