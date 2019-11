Greta è tornata dal passato: complottisti scatenati. Ma nella foto non è lei

Non è Greta Thunberg la bimba della foto uscita dagli archivi dell’Università di Washington, ma c’è chi pensa che lo sia e che l’attivista svedese sia giunta dal passato

C’è chi si è convinto che Greta Thunberg possa viaggiare nel tempo.

Non è vero, ma, come spesso accade, sembra importare poco soprattutto ai social che hanno cominciato a raccogliere commenti con storie che sembrano la trama di un film: il ritorno al futuro dell’ambientalismo.

Tutto è nato da una fotografia. L’immagine che ha fatto nascere il caso è della University of Washington Libraries e circola da un paio di giorni. Ritrae tre bambini cercatori d’oro nelle miniere del Klondike nel 1898, una delle tre persone immortalate somiglia all’attivista svedese.

Da qui è partito il furore classico della teoria del complotto: Greta non ha 16 anni, ma più di cento, Greta è venuta dal passato per avvertire l’umanità del rischio ambientale, Greta viaggia nel tempo.

E via dicendo in una serie di folli voli pindarici nel tentativo di spiegare una somiglianza che non è che questo: tratti simili.

La teoria del complotto non crede alla coincidenza, ma punta a spiegare la somiglianza con un pensiero che sta a metà fra il continuum spazio-temporale e il flusso canalizzatore, fra Terminator e Ritorno al Futuro, cinematograficamente parlando. Cinema appunto, non realtà. La non proprio fortunata ragazzina che cercava l’oro le somiglia e basta, non è lei e per lei gli anni passano come gli altri, non lentamente come ha ipotizzato qualcuno (sì, si è letto anche questo).

Di certo c’è che la foto è autentica, non è un fake. Certo è anche che la teoria del complotto non è mai morta e che su personaggi ed eventi famosi si esercita in continuazione.

C’è chi è convinto che l’uomo non è mai andato sulla Luna e che Elvis Presley sia ancora vivo. Sarebbe morto invece Paul McCartney già negli anni Sessanta e sostituito da un sosia. Anche Avril Lavigne sarebbe morta, già nel 2003. Sull’omicidio Kennedy si è detto di tutto e anche sulla reale forma della Terra che, ve lo possiamo confermare, non è piatta.

