Ritorna ‘Sensualità a corte’, Jean Claude e Madre con nuove avventure

Ormai è questione di poco, da giovedì 29 novembre alle 21.25 su Italia 1 all’interno di Mai dire Talk, il nuovo programma della Gialappa’s Band, ci sarà il grande ritorno di Sensualità a corte, la finta soap surreale che ha per protagonisti il baronetto Jean Claude e la dispotica Madre.La parodia di Marcello Cesena, regista e protagonista sotto la parrucca, torna in onda 13 anni dopo il suo debutto nel programma satirico Mai dire lunedì di Italia 1. Ritroveremo così l’incredibile coppia di madre e figlio, proiettati da un’immaginaria Parigi del 1794 direttamente in un presente fatto di visite di esattori, evasione fiscale e tecnologia. Non mancano gli spot delle cantine Bertellozzi e del caffé del Garibaldino, nonostante Jean Claude denunci la pubblicità occulta con conseguente furia della Madre.Nei suoi panni torna Simona Garbarino, mentre Marcella Silvestri è la promessa sposa di Jean Claude, Cassandra che non vuole capacitarsi che Jean Claude sia omosessuale.

