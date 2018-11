L’Orchestra Sinfonica della Rai rende omaggio a Kurtág

Il programma del concerto che ha felicemente inaugurato nei giorni scorsi la rassegna «Rai Nuova Musica 2018-2019» nell’Auditorium “Arturo Toscanini” di Torino, era propedeutico all’ascolto di «Fin de partie» dell’ottantottenne György Kurtág, l’opera appena presentata in prima mondiale alla Scala. Per questo il teatro milanese non se lo è lasciato sfuggire e ha ospitato ieri sera l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta Heinz Holliger, nell’ambito del Festival Milano Musica dedicato alla memoria di Luciana Pestalozza e Claudio Abbado. Il concerto ha offerto un panorama della musica ungherese del Novecento in cui l’arte di Kurtág si radica per elezione artistica e culturale. Al centro del programma figurava il «Concerto per orchestra» di Béla Bartók(1881-1945), splendidamente eseguito dall’Orchestra Rai. Bartók è il capostipite, il modello da cui s’ irradiano due spunti fondamentali per i compositori successivi. Da un lato c’è il fascino del suono, l’espressione di un’atmosfera primordiale in cui regnano il senso magico della notte e della natura, il mistero del soffio che alita sullo sfondo del silenzio. Dall’altro c’è il senso barbarico del ritmo scatenato e sussultorio, compendiato in quel titolo di «Allegro barbaro» che Bartók ha applicato ad uno dei suoi più celebri pezzi per pianoforte. Il «Concerto per orchestra» presenta questi due aspetti, sia pure un po’ edulcorati, perché condizionati dall’esigenza di comunicazione verso il pubblico americano durante l’esilio del compositore negli Stati Uniti. Holliger e l’Orchestra della Rai sono stati molto bravi ad evidenziarli in quel contesto che vede anche canzoni popolari, ritmi ballabili, melodie facili e scanzonate. Chi volesse ascoltare «Stele» di Kurtàg, che ha aperto il programma¬ – dato che se ne trovano sul web esecuzioni magistrali – non avrebbe difficoltà a riconoscerne l’ascendenza bartokiana. È un pezzo vaporoso, come soffiato dagli strumenti in lunghe fasce sonore che trascolorano, ora oscure, ora sibilanti, in un’atmosfera di strana ipnosi, rotta da episodi più mossi, ma ancora fissi: sgocciolii, flussi e riflussi, oscillazioni pendolari, crudeli frustate. Tutto ritmo e movimento è invece l’elettrizzante «Concerto per pianoforte» dell’altro ungherese, György Ligeti (1923-2006), eseguito nella seconda parte della serata: qui è il dinamismo di Bartók a rinascere in un motorismo frenetico, reso bene dal pianista Pierre-Laurent Aimard, uno dei massimi specialisti di questo repertorio. Le combinazioni di una tastiera che lavora molto nel registro acuto, con i sibili dei legni, i tintinnii dei campanelli (glockenspiel), i suoni di nacchere, woodblock, armonica a bocca, piatti sospesi , crotali e altri variopinti gruppi di strumenti, genera una doppia impressione: energia e sospensione, velocità e arresto, quando l’ascoltatore è come avvolto in una bolla di suono così delicata che sembrerebbe sufficiente, per infrangerla, evitare di trattenere il respiro. Il Concerto, di grande suggestione, ha dato modo ad Aimard di sfoggiare il suo virtuosismo, ulteriormente ribadito in alcuni pezzi per pianoforte di Kurtág in prima italiana, che il pianista ha aggiunto al programma milanese, brevissimi momenti musicali in cui il compositore concentra, come sempre, un contenuto poetico di rara densità .

Paolo Gallarati, lastampa.it