“Isola dei famosi”, potrebbe arrivare Giorgio Manetti

Nuove indiscrezioni clamorose su Giorgio Manetti. L’ex cavaliere di Uomini e donne, protagonista assoluto insieme a Gemma Galgani della scorsa edizione del Trono Over, sarebbe tra i concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei famosi condotta da Alessia Marcuzzi. Il Gabbiano vola in direzione Honduras, come confermato dallo stesso Manetti al settimanale Nuovo: “La mia partecipazione all’Isola? Qualcuno ci sta lavorando”.

Qualche tempo fa aveva anticipato: “Dal prossimo anno sarò di nuovo in televisione. Vi basti sapere che non sarò da solo davanti alle telecamere e che le mie fan avranno la possibilità di rivedermi”. Addio Gemma, insomma, con il benestare di Maria De Filippi.

Liberoquotidiano.it