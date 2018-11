Robert De Niro: fine della love story con la moglie Grace Hightower?

C’è aria di divorzio tra l’attore Robert De Niro e Grace Hightower, dopo quasi 20 anni di matrimonio.

Non c’è conferma da parte dei diretti interessati che si sono chiusi in un silenzio chiarificatore, ma a parlare è una fonte vicino alla coppia. Le indiscrezioni sulla rottura tra i due sono trapelate recentemente su Page Six.

L’autorevole pagina di spettacolo americana conferma che è finita la love story tra il due volte premio Oscar Robert De Niro e Grace Hightower. “Da mesi non vivono più insieme” rivela la gola profonda, “De Niro ha preso parte ai suoi impegni senza la moglie” continua. I due si sono conosciuti a fine anni ’90 in un lussuoso ristornate di Londra per sposarsi nel 1997. L’anno successivo hanno messo alla luce Elliot, il primo figlio. Qualche tempo dopo, e si parla del 1999, De Niro e la Hightower, erano già sul punto di lasciarsi tanto da mettere in moto gli avvocati per la spartizione dei beni e delle proprietà. La crisi rientrò, infatti nel 2004 rinnovarono i loro voti matrimoniali di fronte a parenti, amici e colleghi di set. E nel 2014 con la maternità surrogata è nata anche Helen Grace. Ora però la situazione non è recuperabile. “A volte le cose non vanno per il verso giusto” continua la fonte a Page Six. Il divorzio sarebbe quindi un dato di fatto.

Per Robert De Niro non sarebbe il primo divorzio della sua vita dato che, nel 1995, ha già chiuso ogni tipo di rapporto con Diahanne Abbott, la madre dei primi due figli. Nonno di quattro nipoti, ha avuto altri due figli dalla fidanzata Toukie Smith nel 1995. Ora ha 75 anni e altre al cinema è diventato anche un prolifico filantropo.

Carlo Lanna, Ilgiornale.i