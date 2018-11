Cr4, La Repubblica delle Donne. Anticipazioni e ospiti: Mary Rider fra giornalismo e film a luci rosse

La Repubblica delle Donne, anticipazioni e ospiti 21 novembre: Piero Chiambretti affronta il tema delle coppie con Simona Ventura e Lorella Cuccarini.

A un passo dalla nuova puntata di CR4 La Repubblica delle Donne, Piero Chiambretti anticipa qualche piccola novità attraverso i suoi profili social. Il noto mattatore di Rete 4 ha infatti pubblicato su Instagram una breve scaletta che rivela, passo dopo passo, quello che accadrà nel corso delle diverse interviste. Tema fondamentale della serata sarà il mondo del giornalismo in tutte le sue sfumature, ripercorso attraverso il punto di vista di una ex giornalista che ha scelto di intraprendere la carriera di diva dell’hard, Mary Rider (Maria Giovanna Ferrante, ndr). A lei, si legge sugli appunti condivisi su Instagram, il conduttore chiederà se si faccia “più fatica a scrivere o a recitare un hard”, ripercorrendo la sua scelta di vita non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche da quello privato. Chiambretti è infatti interessato a indagare soprattutto sulla sua vita privata e sul genere di gelosia che una tale scelta possa piroettare su un rapporto coniugale. CR4 La Repubblica delle donne torna in onda oggi con uno strano “motto” social che impensierisce i fan. Ospiti in studio sono infatti Simona Ventura, Lorella Cuccarini e Mary Rider. Sui social si legge “questa sera la coppia scoppia” e se questo può valere per Simona Ventura, fresca di addio con il suo Gerò con tanto di video social per comunicarlo, e anche per la bella giornalista che si è data al porno rivelando di abitare con il marito e un’altra coppia, perché dovrebbe valere per Lorella Cuccarini. L’unica cosa che ci viene subito alla mente è quella di sottolineare la differenza dei tre rapporti ma molti pensano che la presenza della showgirl sia legata alle foto pubblicate da Chi e che mostrano la bella Cuccarini in compagnia di un altro uomo che lei stessa ha definito solo un amico. Sui social si legge: “Stasera a La Repubblica delle Donne “la coppia scoppia” con Simona Ventura e Lorella Cuccarini! Appuntamento alle 21.25 con Piero Chiambretti su #Rete4!”. Clicca qui per vedere il promo della serata. Mercoledì 21 novembre, in prima serata su Rete 4, Piero Chiambretti conduce una nuova puntata di “#CR4 – La Repubblica delle donne”. Il tema del nuovo appuntamento con lo show è la coppia che scoppia. Piero Chiambretti, partendo dalla rottura di alcune coppie celebri del mondo dello spettacolo, affronterà il tema con i suoi ospiti e le presenze fisse della sua trasmissione. Il debutto in prima serata de La Repubblica delle donne è stato apprezzato dal pubblico anche se gli ascolti faticano a decollare. La scorsa puntata, infatti, con Fabrizio Corona e Carlo Verdone ospiti, ha incollato davanti ai teleschermi 906.000 spettatori con il 4.7% di share. Andrà meglio questa sera con il tema delle coppie? Ospiti del nuovo appuntamento con La Repubblica delle donne sono Simona Ventura e Lorella Cuccarini che, con esperienze sentimentali diverse, affronteranno il tema della coppia con Piero Chiambretti. Simona Ventura, dopo una lunga relazione con Gerò Carraro, è tornata single come ha annunciato in prima persona. Dura, invece, il matrimonio di Lorella Cuccarini, sposata dal 1991 con Silvio Capitta da cui ha avuto quattro figli. La Cuccarini sarà in collegamento dal Teatro Olimpico di Roma, dove è impegnata con lo spettacolo “Non mi hai più detto che ti amo”. Spazio, poi, all’attualità con Mary Rider (Maria Giovanna Ferrante, ndr), ex giornalista che ha scelto di intraprendere la carriera da pornostar. Il tema torna al centro della trasmissione dopo le dichiarazioni del Vicepremier e Ministro del Lavoro Luigi Di Maio e dell’ex Deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista, che parlavano di “giornalisti pu****e”. La squadra de La Repubblica delle donne è ricchissima. Piero Chiambretti, infatti, è affiancato da Cristiano Malgioglio e Drusilla Foer. Il Ministero della Repubblica delle donne è, invece, composto da Iva Zanicchi, Alda D’Eusanio, Barbara Alberti, Francesca Barra e Annalisa Chirico. Presenza fissa della trasmissione è anche Alfonso Signorini che si occupa di gossip e attualità con una sua rubrica. Il direttore parla ogni settimana degli scoop annunciati dal settimanale Chi. Spazio, poi, alla musica con le esibizioni canore del trio soprano Appassionante e di Simona Molinari.

Stella Dibenedetto, ilsussidiario.net