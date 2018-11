Baudo: “I talent show? Sono senza talenti”

Ecco gli argomenti di un’intervista pungente che Pippo Baudo ha rilasciato su Oggi, in edicola da domani

Arriva domani in edicola il nuovo numero di “Oggi”. Tra le tante news e indiscrezioni ci sarà anche un’intervista, decisamente pungente, rilasciata da Pippo Baudo. Lo storico conduttore tv si rivela tra passato e presente, parlando di politica, tv e talent show. Intanto Baudo torna in tv il prossimo dicembre, insieme a Rovazzi, per la conduzione di Sanremo Giovani, e sul web infiamna il suo profilo Instagram che sta veleggiando alto, tra like e condivisioni (gestito proprio da Rovazzi).“I talent show di oggi? Non hanno un vero talento trainante” afferma Pippo Baudo nell’intervista. E poi: “Cossiga non voleva che io presentassi il dopo Festival con uno smoking rosa. Mi chiamò Mafioso.” E inoltre: ”Gorbaciov mi diede del ladro.” Nel testo c’è spazio anche per una parentesi sulle questioni di cuore e Baudio rivela: “Il mio unico amore è stata Alida Chelli”. Alcune di queste dichiarazioni vengono poi approfondite nell’autobiografia che è arrivata nelle librerie qualche giorno fa, dal titolo” Ecco a voi. Questa è la mia storia”. Per il resto, l’intervista integrale è disponibile su “Oggi.”

Carlo Lanna, ilgiornale.it