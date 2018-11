Ascolti tv, oltre 5 milioni per la Nazionale

Cinque milioni 251 mila spettatori hanno seguito la vittoria dell’Italia nell’amichevole di calcio con gli Stati Uniti, che in prima serata su Rai1 ha ottenuto uno share del 20,6. Su Rai2 il debutto de “Il ristorante degli chef”, sempre in prima serata, ha registrato 1 milione 137 mila spettatori e il 5,4 di share. Su Rai3 ancora bene “#Cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer, che ha ottenuto 1 milione 274 mila spettatori, con uno share del 6. Sempre bene nel preserale di Rai1 “L’Eredità”, che ha ottenuto 4 milioni 749 mila spettatori e il 23,6 di share, vincendo ancora nella fascia oraria. Su Rai2 “Quelli che dopo il Tg” ha fatto registrare 1 milione 568 mila e il 6 di share, mentre su Rai3 registra ancora un ottimo seguito il programma “Alla lavagna!!”, che ottiene 1 milione 555 mila spettatori e il 6.3 di share. Nel pomeriggio di Rai1 da segnalare “Vieni da me” con 1 milione 606 mila spettatori e uno share dell’11,1, a seguire “Il paradiso delle signore” con 1 milione 437 mila e l’11,8 e la seconda parte de “La vita in diretta”, con 1 milione 888 mila spettatori e il 14,5 di share.

Il Gruppo Rai vince la prima serata con 9 milioni 901 mila spettatori e uno share del 38,7 e l’intera giornata con 3 milioni 745 mila e il 35,7.