Stasera ritorna l’appuntamento con “Chi l’ha visto?”, su Rai3

Nella puntata di “Chi l’ha visto?”, in onda mercoledì 21 novembre alle 21.15 su Rai3, c’è attesa per i risultati delle analisi sulle ossa rinvenute alla fine di ottobre sotto il pavimento di una dependance della Nunziatura Apostolica di via Po a Roma. Un fatto che ha riportato l’attenzione sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. La Polizia Scientifica, al lavoro da oltre 20 giorni, potrà presto sciogliere molti dubbi. Seguono i lavori Gianni Arcudi, dell’Università di Tor Vergata, come medico legale per il Vaticano e Giorgio Portera, già consulente per il caso di Yara Gambirasio, ora incaricato dagli Orlandi.

