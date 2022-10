The Crown, Judi Dench attacca “Confonde fiction e realtà”

La celebre attrice, molto amica di Re Carlo III e della regina consorte Camilla, ha dichiarato che via via che il dramma si avvicina ai giorni nostri, più vengono prese “licenze artistiche in nome del sensazionalismo”

Judi Dench contro The Crown. La celebre attrice, molto amica della regina consorte Camilla, ha speso parole durissime contro la serie tv che racconta la storia recente della casa reale inglese. Ecco cosa ha dichiarato in una lettera aperta al Times.

JUDI DENCH, LE SUE PAROLE

Nel criticare The Crown, Judi Dench si è accodata alle parole dell’ex primo ministro britannico John Major, che aveva definito la serie un “una serie di sciocchezze”, dopo che era stato annunciato che nella quinta stagione ci sarebbe stata una scena in cui Carlo propone a Major un piano per far abdicare la Regina Elisabetta II. “John Major non è il solo a temere che l’ultima serie di The Crown presenti un resoconto impreciso e offensivo della storia – ha scritto Dench sul Times – Considerando alcuni degli spunti feroci che sembra siano contenuti nella nuova stagione della serie – per esempio, che Re Carlo abbia complottato affinché sua madre abdicasse, o che una volta abbia suggerito che l’educazione di sua madre fosse così carente da meritare il carcere – questo è crudelmente ingiusto nei confronti degli individui e dannoso per l’istituzione che rappresentano”. La celebre attrice inglese, 87 anni, è Dama di Commenda dell’Ordine dell’Impero Britannico e grande amica di Re Carlo III e Camilla Parker Bowles, la regina consorte. Il suo timore è che i nuovi episodi possano far pensare agli spettatori che quella rappresentata sia la vera riproduzione di quanto accaduto. “Via via che il dramma si avvicina ai giorni nostri, più liberamente sembra che i produttori si stiano prendendo licenze artistiche in nome del sensazionalismo” ha scritto Dench. Parlando di Netflix, l’attrice ha suggerito l’inserimento di un cartello all’inizio di ogni episodio che avvisi che i fatti narrati sono frutto dell’immaginazione degli autori. “Dovrebbe mettere un’avvertenza all’inizio di ogni episodio in segno di rispetto a una sovrana che ha servito il suo popolo per 70 anni. Solo così potrebbe conservare la sua reputazione agli occhi degli abbonati britannici”. Anche all’interno della casa reale ci sarebbe preoccupazione per quanto narrato in The Crown. Stando a quanto riferito dal Daily Telegraph, testata considerata vicina alla famiglia reale, la decisione di mostrare una “guerra senza quartiere” tra Carlo e Diana preoccuperebbe il Palazzo. La risposta di Netflix non si è fatta attendere: “The Crown è un dramma basato su eventi storici. La quinta serie è una drammatizzazione romanzata in cui si immagina cosa potrebbe esser successo dietro le porte del Palazzo durante un decennio importante e ben documentato da giornalisti, biografi e storici per la Famiglia Reale” ha fatto sapere la piattaforma di streaming.

THE CROWN, LA NUOVA STAGIONE

La quinta stagione di The Crown punta i riflettori sui primi anni Novanta e i giorni più cupi per la Corona britannica prima della morte di Diana. Il cast della nuova stagione è completamente rinnovato. Ci sono Elizabeth Debicki nei panni di Diana, Imelda Staunton in quelli della Regina Elisabetta, Jonathan Pryce nel ruolo di Filippo e Lesley Manville in quello di Margaret. E poi ancora Olivia Williams (Camilla), Senan West (William) e Khalid Abdalla (Dodi Al-Fayed). The Crown è creata e scritta da Peter Morgan. I produttori esecutivi sono Peter Morgan, Suzanne Mackie, Andy Harries, Stephen Daldry, Matthew Byam Shaw, Robert Fox e Jessica Hobbs. La serie sarà disponibile dal 9 novembre su Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick.