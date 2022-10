“Grande Fratello Vip”: Marco Bellavia torna in studio, Cristina Quaranta eliminata

In nomination Giaele De Donà, Attilio Romita, Amurys Perez, Carolina Marconi ed Edoardo Donnamaria

Decimo appuntamento con “Grande Fratello Vip“. Marco Bellavia torna in studio per raccontare la sua esperienza nel reality in un’intima intervista con Alfonso Signorini. Dopo aver abbandonato la casa l’attore è protagonista di un faccia a faccia con Ginevra Lamborghini, Giovanni Ciacci e Gegia che gli chiedono scusa e in giardino incontra tutti gli altri ex compagni. Con Pamela Prati invece è tutto più speciale… L’eliminato della puntata è Cristina Quaranta. In nomination Giaele De Donà, Attilio Romita, Amurys Perez, Carolina Marconi ed Edoardo Donnamaria.

Marco Bellavia torna in studio – Sono passati 20 giorni dal primo ottobre quando Marco Bellavia ha abbandonato la Casa dopo aver chiesto aiuto agli inquilini che invece non hanno accolto il suo disagio psicologico e le sue fragilità. “Non riesco a stare qui, mi crea dei mostri, ansie e delle angosce, non ce la faccio voglio andare un po’ a riposare”, sono state le parole di Marco. Alfonso Signorini lo accoglie in studio: “Sto bene, in poco tempo ho recuperato, l’emozione della lucina rossa non la ricordavo da anni”, dice Bellavia. Alfonso Signorini invita Pamela Prati in studio ma non sa che è per incontrare Marco. “Per noi è stata una grande occasione perché abbiamo avuto l’occasione per parlare di argomenti che investono milioni di persone”, esordisce il conduttore. Bellavia si commuove: “La cosa che più mi soffrire è pensare a mia mamma Rita che a casa piangeva a 89 anni, ho pensato a mio figlio e alla mia famiglia… Mi ero perso, non dormivo, come se fossi ubriaco… non avevo riferimenti, non sono riuscito a organizzarmi… non ero il disturbatore, non è stata una finta, altrimenti avrei vinto un premio Oscar… la gente si vergogna a dire che è depressa, ma dobbiamo continuare, la vita va avanti, nonostante la pandemia, nonostante la guerra… è la nostra resilienza”. Bellavia parla del figlio: “Filippo parla poco, ma ascolta molto, la forza di un figlio è assoluta, grazie di esistere”.

Marco Bellavia e il faccia a faccia con Lamborghini, Ciacci e Gegia – Ginevra Lamborghini si è scusata dopo aver detto che si meritava di essere bullizzato. I due si incontrano per un faccia a faccia. “E’ bello vederti, sei stato il mio pensiero fisso da quel primo ottobre, mi sono resa conto di averti ferito e non è mai stata la mia intenzione, ho ripensato alle cose che ho detto e le parole che ho utilizzato e ho visto una dinamica di branco, mi sono sentita subito in colpa”, dice Ginevra. “Le persone che ci hanno guardato da casa si sono sentite colpite e coinvolte, anche se non hanno mai vissuto il bullismo. Io ti perdono come ho fatto da subito, ma devi chiedere scusa a tutto il pubblico”, interviene marco. “Hai detto bene, le mie scuse le meritano tutte le persone che sono rimaste ferite, oggi capisco tutte le persone che si sono sentite sole nel silenzio delle loro menti”, conclude la Lamborghini. Tocca a Giovanni Ciacci: “Io devo chiederti scusa, ho sbagliato, ho pensato al gioco e non al tuo disagio, posso abbracciarti?”. E i due si abbracciano. Gegia scoppia in lacrime: “Ho cercato di aiutarti ma anche io non stavo bene, io cercavo di stimolarti… ti chiedo scusa”. “Non mi avete capito ma non sapevo neanche io cosa avevo – replica Marco – ma non ci ho mai provato con te”. Poi i due si baciano.

Marco Bellavia e l’incontro con Pamela Prati – “Mi scoppia il cuore”, dice subito Pamela prati quando scopre che in studio ad attenderla c’è Marco Bellavia. “Tutte le cose che ho provato erano autentiche, volevo davvero baciarti… avrei voluto fosse una storia d’amore, ma ho cominciato a stare male e mi sono tirato indietro”. “Recupereremo quando uscirò”, risponde la Prati. “Ti vorrei abbracciare, sono molto felice di vederti, mi sento più sola da quando te ne sei andato, mi sento un po’ più sola… siamo molto simili in sensibilità e autenticità, le persone si riconoscono”, prosegue. “Però mi hai votato”, interviene Bellavia. “L’ho fatto perché dicevi che avevi bisogno di stare con tutto figlio”, spiega la Prati.

Marco Bellavia incontra gli ex inquilini – Marco incontra quindi gli ex inquilini in giardino, dove sono tutti freezati. “Ho avuto un problema e sono uscito da soli perché voi me ne avete dette di tutti i colori. Si salvano solo due o tre su 22. Ora sono lucido, mi sono ripreso, mi fa rabbia essere fuori da questo gioco che ho sognato per 22 anni. Voi ci avete messo 22 giorni per farmi fuori, la colpa è mia ma è anche un po’ vostra. Forse sono un po’ presuntuoso ma penso d aver vinto la mia personale gara… il vostro bene lo avrei voluto sentire, ‘poverino esce Marco’ non lo ha detto nessuno… non vi chiedo le scuse ma vi chiedo di proseguire in maniera più ottimale per costruire qualcosa”. “Mi piacerebbe che tutti voi chiedeste scusa, da una cosa brutta può venire una cosa bella…”, è l’invito di Signorini. “Perdonaci”, dicono in coro gli ex inquilini.

Continua lo scontro tra Ginevra Lamborghini e Antonella Fiordelisi – Antonella Fiordelisi ne ha dette di tutti i colori a Ginevra Lamborghini, definendola “ameba e falsa”. “Non riesco a risponderti senza sorridere”, attacca Ginevra – sono contenta che hai imparato la mia canzone a memoria”. “Ricordati di risarcire che ti ha mandato gli aerei con i soldi che prenderai grazie a me dalla Siae”, risponde Antonella. “Non devi tirare in mezzo altre persone, perché sei così tanto risentita per la mia opinione e mi hai offesa”, continua la Lamborghini. “Non vorrei avere mia una amica come te”, rincara la dose la Fiordelisi.

Antonino e Giaele “in love” – Negli ultimi giorni è nato un interesse particolare tra Antonino e Giaele. “Io con lui riesco ad essere me stessa e questa cosa mi piace”, dice la ragazza che dice di avere paura di superare il limite. Giaele ha sempre dichiarato il suo amore libero ma in questo caso potrebbero esserci di mezzo dei sentimenti e questo per lei va oltre e quindi rischierebbe di compromettere il suo matrimonio. Antonino dice di sentirsi lusingato e gli fa piacere che la sua compagna provi dell’affetto nei suoi confronti e ci tiene a dire che ha conosciuto una persona non superficiale, come dicono i suoi compagni, ma una donna molto profonda. Alfonso chiede ad Antonino se gli capita di pensare a Ginevra, visto l’avvicinamento a Giaele, e lui non nega e ci tiene a puntualizzare che non si è mai esposto in modo negativo nei suoi confronti. Giaele vuole continuare a conoscere il suo compagno di avventura. Riuscirà a rispettare il limite che lei stessa si è imposta?

Le nomination – George Ciupilan, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese sono i 5 vip immuni scelti dai vipponi. Sonia Bruganelli salva Patrizia Rossetti, Orietta Berti invece Alberto De Pisis. Edoardo vota Amaurys, Carolina vota Giaele, Attilio nomina Luca, Nikita vota Giaele, Elenoire vota Attilio, Amaurys nomina Edoardo, Pamela nomina Giaele, Luca nomina Attilio, Antonella nomina Giaele, Giaele nomina Carolina. Patrizia nomina Carolina, Charlie nomina Giaele, George nomina Antonella, Wilma nomina Giaele, Antonino nomina Edoardo, Alberto nomina Amaurys, Daniele nomina Giaele.