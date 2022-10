Film stasera in TV da non perdere venerdì 21 ottobre 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 21 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Jiu Jitsu, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Nicolas Cage è un guerriero affetto da amnesia che viene addestrato per sconfiggere un alieno.

Death Race, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jason Statham è un ex pilota in carcere costretto a partecipare a una gara automobilistica: se la vincerà, sarà un uomo libero.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Romulus II – La guerra per Roma, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Seconda stagione della fortunata serie tv Sky Original.

Romulus II – La guerra per Roma, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Seconda stagione della fortunata serie tv Sky Original.

Sette anime, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Will Smith in un film di Gabriele Muccino. Un uomo cerca redenzione provando a migliorare la vita di 7 sconosciuti.

Titane, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Palma d’Oro a Cannes 2021. Una serial killer in fuga assume l’identità di un ragazzo scomparso.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

La cena di Natale, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti in una commedia tema natalizio, sequel di “Io che amo solo te”.

L’ultimo libro, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Dramedy con Michael Caine e Aubrey Plaza. Un anziano scrittore accetta di promuovere un ultimo libro per aiutare la casa editrice di una giovane donna.

Immaturi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Raoul Bova e Ambra Angiolini in una commedia corale. Alcuni ex compagni di scuola sono costretti a rifare l’esame di maturità.

Il campione, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano in un film a tema calcistico. Per disciplinare un giovane talento, il presidente della squadra gli affianca un insegnante.

FILM DI ANIMAZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

I Puffi – Viaggio nella foresta segreta, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Terzo film dedicato ai Puffi, che stavolta dovranno ritrovare un villaggio perduto.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Black Box – La scatola nera, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller francese di grande successo. Un’analista di scatole nere scopre una sconcertante verità su un incidente aereo.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Tale e quale show, ore 21:15 su Rai 1

Continua lo show condotto da Carlo Conti nel quale alcune celebrità cambiano identità per sviluppare alcune performance.

S.W.A.T., ore 21:05 su Rai 2

Serie tv che racconta le avventure di una specifica sezione della S.W.A.T. che opera nella città di Los Angeles.

Benvenuto presidente, ore 21:20 su Rai 3

Claudio Bisio in una commedia in cui un uomo, per caso, diventa Presidente del Consiglio.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

Viola come il mare, ore 21:20 su Canale 5

Fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

John Rambo, ore 21:20 su Italia 1

Sylvester Stallone interpreta e dirige il quarto film sulla saga del personaggio d’azione.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7

Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Masterchef Italia 11, ore 21:30 su TV8

Undicesima stagione del reality in cui si va alla scoperta di nuovi chef e cuochi.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.